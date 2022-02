Chuva forte na cidade de Petrópolis, Região Serrana do Rio, deixa dezenas de pessoas mortas e centenas desabrigadas - AFP

Publicado 19/02/2022 19:38

Rio - O governo do Rio de Janeiro prevê a chegada de equipes de mais oito estados nos próximos dias para atuar em conjunto com o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro nas buscas por vítimas das fortes chuvas no município de Petrópolis, na Região Serrana do Rio. A previsão é de que mais homens e cães de outros venham do Rio Grande do Sul, Tocantins, Sergipe, Paraíba, Distrito Federal, Mato Grosso, Alagoas e Paraná.

As equipes vão seguir para o município petropolitano para prosseguir com o trabalho de busca e salvamento juntamente com a corporação fluminense.

Neste sábado, o governo do estado informou que equipes de oito estados - Bahia, Ceará, Espírito Santo, Góias, Maranhão, Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo - estão em Petrópolis trabalhando em conjunto com agentes do Rio. Trinta e seis cães farejadores também fazem o trabalho para encontrar vítimas ainda desaparecidas. Cinco militares e três cães farejadores de Santa Catarina desembarcaram, na manhã deste sábado (19), no aeroporto Santos Dumont, e foram transportados pela aeronave da Secretaria de Polícia Militar para a cidade da Região Serrana.



"É emocionante ver a mobilização dos estados ao enviar equipes para o Rio de Janeiro para nos auxiliar nas buscas em Petrópolis. Muito obrigado aos governadores, aos comandantes dos Corpos de Bombeiros brasileiros e, principalmente, agradeço aos bravos homens que estão se juntando a nós", falou o governador Cláudio Castro.



"Agradecemos o apoio da Ligabom (Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil), que, desde o primeiro dia, vem acompanhando a situação e nos dando todo suporte. O CBMERJ atua em Petrópolis com uma força-tarefa que conta com equipes especializadas em busca com cães, em operações de salvamento em desastres, e em resgate em estruturas colapsadas. São militares altamente capacitados, que trabalham de forma estratégica e técnica", salientou o secretário de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros do RJ, coronel Leandro Monteiro.



O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio trabalha ininterruptamente, 24 horas por dia, desde a tarde de terça-feira (15), nas operações de busca e resgate de vítimas das fortes chuvas que atingiram Petrópolis, na Região Serrana. A operação está distribuída por todos os locais críticos da cidade.