Presidente da Companhia, Flávio Lopes, e os diretores de Limpeza Urbana, Guilherme Gomes, e de Serviços Urbanos, Renato Rodrigues, subiram a serra para avaliar a condição do local - Divulgação

Publicado 19/02/2022 19:41 | Atualizado 19/02/2022 19:43

Rio - Neste domingo (20), as cidades do Rio de Janeiro e Niterói juntarão forças em mutirão para fazer limpeza das vias e remoção de entulhos em Petrópolis. Essa ação é uma tentativa de facilitar os trabalhos de busca pelos desaparecidos, assim como na organização da cidade depois das fortes chuvas de terça-feira (15).

A Comlurb enviará uma força-tarefa de 250 garis para contribuir com a limpeza das ruas mais atingidas, fazer remoção de árvores que estejam obstruindo as vias e recolher galhadas.

Neste sábado, o presidente da Companhia, Flávio Lopes, e os diretores de Limpeza Urbana, Guilherme Gomes, e de Serviços Urbanos, Renato Rodrigues, subiram a serra para avaliar a condição do local e fazer pequenos ajustes operacionais no planejamento para a chegada das equipes.



Os garis se reunirão na gerência da Comlurb, na Rua Bela, em São Cristóvão, às 5h do domingo, e o comboio sairá às 6h, da Avenida Brasil, na altura do Mercado São Sebastião, na Penha. A Guarda Municipal do Rio fará a escolta dos veículos com oito motociclistas do Grupamento de Guardas Motociclistas (GGM) e uma viatura do tipo furgão, que levará donativos arrecadados por agentes dos próprio GGM e também dos Grupamentos Tático Móvel (GTM) e de Operações Especiais (GOE).



Além dos garis, a Comlurb sobe a Serra com mais 20 pessoas de apoio e diversos equipamentos e veículos, como: 15 caminhões basculantes grandes; dois basculantes menores; cinco pás mecânicas; duas mini pás mecânicas; quatro pipas d'água e duas vans com equipamento para motomba, para lavagem hidráulica das vias com água de reuso; cinco conjuntos acoplados, com cesto aéreo e equipamento para remoção de galhadas; um caminhão para destoca; cinco vans de podas; 50 motosserras e motopodas. O trabalho pode prosseguir durante a semana, caso necessário.