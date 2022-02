Espaço montado para atender crianças no Jacarezinnho - Foto: Divulgação

Publicado 19/02/2022 21:50

Rio - O programa RJ para Todos + Serviços, do Cidade Integrada, atendeu, neste sábado, 1.525 pessoas no Jacarezinho, na Zona Norte, e na Muzema, Zona Oeste do Rio. Nos locais, foram montados ambientes lúdico, com brinquedos, materiais para pintar e muitas atividades para divertir as crianças, além do atendimento dos adultos com auxílio na documentação básica, banco de empregos, atendimento médico e pediátrico e espaço com atividades de beleza e bem-estar.

A Jamile Ribeiro foi até a ação na Muzema para agendar a retirada da segunda via da identidade. Para ela, ações como essas mostram que o governo está olhando para a comunidade. "Devido a tantas dificuldades que estamos passando, principalmente por conta da pandemia, muitas pessoas não têm acesso a esse recurso. Então, essas ações do Governo do Estado mostram para o povo como somos importantes e que nós temos o nosso lugar. Podemos entrar no mercado de trabalho, podemos tirar nossa documentação. Às vezes as pessoas não têm acesso, não têm informação e o governo vir até as comunidades dá acesso a todos", contou a moradora da Tijuquinha.



No Jacarezinho, a Eliete dos Santos também conseguiu regularizar os seus documentos. "Minha documentação estava atrasada e, graças a essa ação, vou conseguir atualizar a minha identidade e, ainda, retirar a da minha neta. Estou muito satisfeita com essa ação social realizada aqui no Jacarezinho e espero que continue assim com excelentes atendimentos", disse Eliete.



Na comunidade da Muzema, as crianças tiveram a oportunidade de receber atendimento pediátrico. Como é o caso dos quatro filhos da Edijane que, além de terem sido consultados, tiraram a primeira documentação e também brincaram com pinturas. "Essas ações facilitam a nossa vida. As crianças precisam de atendimento médico com frequência. Infelizmente, muitas vezes não conseguimos ser atendidos e, graças a essa ação do governo, meus filhos conseguiram. Hoje ainda consegui marcar para tirar a documentação deles. Foi muito importante essa ação, estou muito feliz!", comemorou a moradora.