Carnaval de rua de 2019Reginaldo Pimenta

Publicado 20/02/2022 19:53 | Atualizado 20/02/2022 20:00

Rio - A Prefeitura do Rio dispersou, na manhã deste domingo, um bloco de Carnaval irregular no Centro do Rio. Os foliões que estavam na Praça da Cruz Vermelha seguiram para a rua da Carioca, quando foram novamente desmobilizados por agentes da Guarda Municipal (GM-Rio). Não há informações sobre prisões ou autuações.

Na manhã de sábado, 19, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) recebeu informações sobre um outro bloco irregular no Centro do Rio . No local, guardas municipais encontraram um grupo de cerca de 100 pessoas no evento. Não houve registro de incidentes no local.



Neste pré-Carnaval, a Seop monitora eventos irregulares e envia agentes da Guarda Municipal para a desmobilização dessas festividades. Em janeiro, a Prefeitura do Rio decidiu adiar o Carnaval da Sapucaí para o feriado de Tiradentes, em abril . No mesmo mês, foi decidido que não haveria Carnaval de rua por conta do risco de contaminação.

De acordo com o secretário de Saúde do Rio, Daniel Soranz, a mudança se deve ao aumento dos casos de covid-19 provocados pela variante Ômicron. A cidade do Rio vive um pico de casos do novo coronavírus, assim como o restante do país. Só nesta sexta-feira, foram registrados mais de 20 mil diagnósticos positivos da doença no município. O Carnaval na Sapucaí aconteceria entre os dias 25 e 28 de fevereiro.