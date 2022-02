Rastro de destruição após deslizamento - AFP

Publicado 20/02/2022 15:06

Rio - A Prefeitura de Petrópolis, através da Defesa Civil da cidade, recebeu, até este domingo, mais de 900 pedidos de vistorias em imóveis afetados pelas chuvas e alagamentos da última terça-feira (15). Ao todo, 26 equipes trabalham em para concluir as análises nas residências, que podem ter sua tido danos estruturais provocados pelos deslizamentos que atingiram a cidade.

Só neste domingo, segundo o órgão de fiscalização, que trabalha também na operação de resgate às vítimas, foram novos 57 chamados para análises estruturais. Do total, 775 estão relacionados diretamente a deslizamentos e o restante por conta da enchente. A situação desabrigou 856 pessoas que estão temporariamente em 12 pontos de apoio espalhados pela cidade.

Nas unidades de apoio, essas pessoas recebem atendimento de profissionais da Assistência Social, Saúde, Educação, Agentes Comunitários, além da Defesa Civil.

De acordo com a prefeitura, os agentes do Corpo de Bombeiros seguem com os trabalhos de buscas e a equipe Técnica e Científica da Polícia Civil, do Instituto Médico Legal (IML), segue na consolidação de vítimas fatais. Ainda não há atualização do número de óbitos, que se mantém o mesmo desde a noite deste sábado (19), quando eram registrados 152 óbitos.



Petrópolis segue tendo reforço nas equipes de saúde nos hospitais públicos e privados da cidade. Até o momento 197 pessoas socorridas foram atendidas em seis unidades hospitalares. "Estamos com as equipes trabalhando em novas ocorrências, em vistorias de áreas atingidas, na limpeza da cidade, na desobstrução das vias, na organização do trânsito, recebimento e organização de donativos para a nossa população, no acolhimento das famílias que tiveram suas casas afetadas e estão no momento, nos pontos de apoio, no reforço em todas as nossas unidades de saúde para o cuidado das pessoas feridas, entre várias outras iniciativas de extrema relevância no momento", destacou o prefeito Rubens Bomtempo.