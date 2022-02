O Governo do Estado iniciou, desde as primeiras horas de ontem, o quarto dia da força-tarefa em Petrópolis, após tempestade que provocou calamidade pública - Divulgação

O Governo do Estado iniciou, desde as primeiras horas de ontem, o quarto dia da força-tarefa em Petrópolis, após tempestade que provocou calamidade pública Divulgação

Publicado 20/02/2022 21:40 | Atualizado 20/02/2022 21:55

Rio - No quinto dia de trabalho, o Governo do Rio abriu uma nova frente de limpeza na Rua Teresa, um dos centros comerciais mais tradicionais da Região Serrana. Muito afetada pela chuva que atingiu Petrópolis, na terça-feira, a Rua Teresa recebeu, neste domingo, escavadeiras hidráulicas, uma retroescavadeira, uma bobcat, além de 12 caminhões e mais de 30 trabalhadores.

"Sabemos da importância da Rua Teresa, que recebe muitas pessoas que revendem o material em outras cidades do estado. Por isso, determinei que uma das prioridades da Secretaria de Infraestrutura e Obras é a limpeza e desobstrução do local para que o comércio possa retornar com as atividades econômicas e, assim, ajudar na reconstrução de Petrópolis", destacou o governador Cláudio Castro (PL).

Força-tarefa em Petrópolis continua



Centro Histórico e Rua Teresa



Em paralelo às ações de busca e salvamento dos Bombeiros, mais maquinários do #GovRJ chegaram em Petrópolis para intensificar os serviços de limpeza de vias no Centro Histórico do município e na Rua Teresa. pic.twitter.com/Alp4zIwVgp — Governo do RJ (@GovRJ) February 20, 2022

No local, os técnicos identificaram três pontos críticos, como pontos de alagametno e casas interditadas. Na Rua Teresa, ainda há a busca por pessoas que desapareceram com a chuva. Só neste domingo, foram retirados mais de 30 veículos e cerca de 900 toneladas de resíduos, entre entulhos, lixo, lama e vegetação. Na Rua 24 de Maio, após três dias consecutivos de trabalho, a via foi desobstruída.



"A força-tarefa do Estado já retirou, desde a última quarta-feira, cerca de 21 mil toneladas de resíduos. O trabalho segue diariamente para auxiliar o município a desobstruir o mais rápido possível as vias da cidade. Na rua Teresa, já liberamos o primeiro ponto crítico", falou o secretário de Infraestrutura e Obras, Max Lemos.



No total, mais de 600 homens estão trabalhando nos serviços de limpeza, raspagem, retirada de entulhos, lixos, móveis e desentupimento de bueiros. Mais de 60% das vias já foram desobstruídas. As operações têm se estendido ao longo da madrugada. Neste domingo, as ruas da Imperatriz e do Imperador foram os locais que receberam as intervenções.



Novos documentos



Entre sexta-feira e o domingo, o Detran-RJ atendeu 571 vítimas das fortes chuvas, com serviços de emissão de documentos, como primeira e segunda vias de identidade e segunda via de CNH. As pessoas foram atendidas no Sesc Quitandinha e no Colégio Estadual Rui Barbosa.



Nascida e criada em Petrópolis, Rafane Faria, de 26 anos, estava na loja onde trabalha como vendedora no momento em que a chuva atingiu a área central de Petrópolis. Rafane morava com o marido e o filho Enzo, 4 anos, quando a tempestade começou. Como não estavam na residência, que foi afetada, todos sobreviveram.



"Fiquei só com a roupa do corpo. A casa caiu toda. Voltei aos escombros para tentar encontrar algo e não tinha mais nada no local. Desceu tudo. Muito importante esta ação do Governo do Estado para oferecer logo novos documentos aos moradores. Preciso da identidade para me inscrever no programa de aluguel social e conseguir refazer a vida. Tenho esperança porque estou viva e quero recomeçar", afirmou Rafane.



Para atender os moradores que ainda precisam de documentos, o Detran-RJ vai continuar, por tempo indeterminado, no Sesc Quitandinha, das 9h às 16h, até que o posto na Rua Teresa possa ser reaberto.