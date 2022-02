Policiais militares do 25º BPM apreenderam 4kg de maconha e 800 tiras de maconha - Reprodução

Policiais militares do 25º BPM apreenderam 4kg de maconha e 800 tiras de maconhaReprodução

Publicado 20/02/2022 16:00

Rio - Duas mulheres foram presas neste sábado (20) após tentarem transportar 4 kg de maconha e 800 tiras de maconha em um ônibus comercial que tinha como destino a cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.

As mulheres foram presas após um policial militar, que estava de folga, desconfiar das duas enquanto aguardava para viajar na rodoviária Novo Rio, no Santo Cristo, por volta das 5h da manhã, local que a dupla também embarcou no ônibus a caminho da Região dos Lagos.

Com a suspeita das duas mulheres, o agente entrou em contato através de um grupo de policiais. Os policiais que estavam de serviço neste sábado receberam a mensagem e acionaram agentes para averiguar a situação. A dupla entrou no ônibus e seguiu viagem até o seu destino. No entanto, elas foram surpreendidas com PMs que abordaram o coletivo na rodovia e fizeram a inspeção com o ônibus já em viagem.

De acordo com informações da Polícia Militar, policiais do 25º Batalhão da Polícia Militar de Cabo Frio prenderam as duas mulheres que transportavam as drogas em um ônibus, na BR-106, após receberem a denúncia. " Os policiais apreenderam 4kg de maconha e 800 tiras de maconha", disse a PM, em nota. A ocorrência foi encaminhada para a 129ª DP (Iguaba Grande).