De acordo com a Seop, o bloco reuniu cerca de 100 pessoas no Centro da cidade - Divulgação

De acordo com a Seop, o bloco reuniu cerca de 100 pessoas no Centro da cidadeDivulgação

Publicado 20/02/2022 13:00 | Atualizado 20/02/2022 13:19

Rio - Apesar da proibição do carnaval de rua no Rio, decidida pela prefeitura em razão da pandemia, cariocas não se contiveram e foram às ruas aproveitar a folia. O bloco Não adianta ficar Putin 'desfilou' na manhã deste sábado (19), no Centro da cidade. A concentração, com cerca de 100 pessoas, começou às 7h, em frente ao Museu do Amanhã e continuou em cortejo até às 11h, pelo Boulevard Olímpico.



Em vídeos que circulam pela internet, foliões aparecem fantasiadas dançando e aproveitando a festa. As imagens causaram controvérsias e discussões entre internautas devido à covid-19.

Procurada pelo DIA, a Secretaria de Ordem Pública (Seop) informou que, no sábado, tomou conhecimento da ocorrência do evento clandestino e enviou uma equipe da Guarda Municipal para o local. Cerca de 100 pessoas estavam no evento, que foi desmobilizado pelos agentes com diálogo e sem registro de incidentes.

A Seop também afirmou que 'monitora, por meio do setor de inteligência, esses eventos para que não haja transtornos na cidade, e também conta com a conscientização e a colaboração da população'.

Prefeitura suspende carnaval de rua

Já no início desse mês, a Secretaria Municipal de Saúde voltou a descartar a possibilidade da realização do carnaval de rua neste ano. Os desfiles das escolas de samba foram transferidos para o feriado de Tiradentes, no entanto, a saída dos blocos de rua permanece vetada pela.

O secretário, Daniel Soranz, reforçou que o adiamento dos desfiles de fevereiro para abril foi decidido por conta da incerteza do cenário epidemiológico. A variante Ômicron fez os casos de covid explodirem na virada do ano, mas a tendência no momento é de estabilização e queda.

"O Carnaval de rua está descartado. Não é possível fazer sem planejamento, e os não vacinados têm muito risco ainda. É difícil garantir que a pessoa que frequenta esteja vacinada. Mas o do Sambódromo é possível ter planejamento, teremos ensaios técnicos (em março)", afirmou Soranz.