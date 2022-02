Andresa Menezes procura por três filhos, a mãe e o neto que desapareceram após chuva em Petrópolis - Foto: Reprodução / Portal de Desaparecidos

Publicado 20/02/2022 16:31

fotogaleria Rio - Familiares de desaparecidos após o temporal que tingiu Petrópolis, na última terça-feira, continuam com as buscas pelos seus entes. Moradora do Morro da Oficina, um dos pontos mais atingidos no município da Região Serrana, Andresa Menezes procura por três filhos, a mãe e o neto, que estavam na casa da família durante o desabamento causado pela chuva forte.

“Estou pedindo muito a Deus, divulgando as fotos. É uma situação de horror, é tanta dor. Mas estou sendo abençoada. Estou muito bem assistida, graças a Deus. Deus tem me defendido, me protegido de todas as maneiras neste momento. Meus outros dois filhos estão bem aqui comigo. Meu foco agora é achar os outros da foto”, disse Andresa , ao G1.

Pouco antes da chuva, ela precisou sair de casa para entregar um laudo médico na escola dos filhos. "Eu tinha descido para entregar um laudo médico na escola dos meus filhos. Quando desci da escola já estava pegando chuva. Eu parei na casa de uma amiga e acabamos ficando ilhadas ali. Depois de duas horas tudo começou a acontecer", lembrou.

Nas redes sociais, Andresa divulga informações sobre os familiares que desapareceram após a chuva, que são os três filhos Iris Menezes de Oliveira, 20 anos, Iago Menezes de Oliveira, 12, e Ivam Menezes de Oliveira, 10. No momento do desabamento, também estavam na casa a mãe de Andresa , Nilma das Graças Soares de Menezes, 65 anos, e o neto, Bryan Menezes Loureiro, 3 anos. Todos os desaparecidos constam no Portal de Desaparecidos da Polícia Civil

Busca em rio

Amarrado em cordas e com um binóculos, o marceneiro Leandro Rocha busca pelo filho, Gabriel, 17 anos, em rios que cortam o município de Petrópolis. O adolescente estava em um ônibus que caiu no Rio Quitandinha durante o temporal que atingiu o local. Neste domingo, Leandro busca informações que indiquem onde o filho possa estar.

“O que me move é o amor. O amor de um pai para um filho. Um pai nunca abandona o filho”, afirmou o marceneiro, ao G1.



O esforço de Leandro mobilizou alguns voluntários, que estão participando nas buscas por Gabriel. “É fundamental estar aqui hoje e oferecer um conforto à família. Eles saberem que tem gente ajudando a procurar e para procurar outras pessoas também”, disse, ao G1, Breno Nassif, do Grupamento Resgate Petrópolis.

O adolescente, que não sabe nadar, foi visto pela família em cima de um ônibus arrastado para o Rio Quitandinha, a quase três quilômetros de distância da casa em que vivem.

Identificação das vítimas

A Polícia Civil confirmou que o IML recebeu 147 corpos, dos quais 91 eram mulheres e 56 homens. Do total, 28 eram menores de idade. De acordo com a Polícia Civil, 108 foram liberados e entregues a funerária. Outros 12 corpos identificados ainda aguardam preenchimentos de documento de óbito dos familiares para serem enterrados e quatro estão liberados à disposição da funerária. A força-tarefa da Polícia Civil conta com cerca de 200 agentes no município.