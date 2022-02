Chuva forte na cidade de Petrópolis, Região Serrana do Rio, deixa dezenas de pessoas mortas e centenas desabrigadas - AFP

Publicado 20/02/2022 09:02 | Atualizado 20/02/2022 09:21

Rio - A operação de socorro às vítimas da tragédia que atingiu Petrópolis, na Região Serrana, chegou ao seu sexto dia neste domingo. Com previsão de chuva, bombeiros e agentes da Defesa Civil trabalham no resgate. Até o momento, 152 pessoas morreram em decorrência das chuvas e deslizamentos na cidade imperial. Outras 165 seguem desaparecidas e 967 desabrigadas.

agentes do Instituto Médico Legal (IML) farão a coleta de material de DNA de parentes para agilizar o processo de identificação das vítimas da tragédia e liberar os corpos. O processo deve minimizar a dor famílias que lutavam para sepultar seus entes, mas não conseguiam por falta de documentos, muitas vezes perdidos nos deslizamentos.



Mais de 500 militares trabalham nas buscas, que precisaram ser interrompidas por diversas vezes devido ao mau tempo. Assim como na sexta-feira, neste sábado a forte neblina também complicou o trabalho dos resgatistas.



Os trabalhos de socorro são feitos, principalmente, no Morro da Oficina, área mais afetada por deslizamentos causados pela chuva; na Rua Teresa; Alto da Serra; Vila Felipe, Caxambu, Chacará Flora e outras localidades próximas.



As equipes de buscas tiveram, neste sábado, o reforço de bombeiros de dois estados: Santa Catarina e Ceará. Ao todo, cerca de 34 militares e sete cães farejadores de forças de outros estados vieram ao Rio para ajudar no trabalho de buscas na tragédia, que foi a maior a atingir só uma cidade no país. A Polícia Civil confirmou que 117 dos 152 corpos localizados já foram identificados e liberados para o sepultamento. Nesta segunda-feira,de parentes para agilizar o processo de identificação das vítimas da tragédia e liberar os corpos. O processo deve minimizar a dor famílias que lutavam para sepultar seus entes, mas não conseguiam por falta de documentos, muitas vezes perdidos nos deslizamentos., que precisaram ser interrompidas por diversas vezes devido ao mau tempo. Assim como na sexta-feira, neste sábado a forte neblina também complicou o trabalho dos resgatistas.Os trabalhos de socorro são feitos, principalmente, no Morro da Oficina, área mais afetada por deslizamentos causados pela chuva; na Rua Teresa; Alto da Serra; Vila Felipe, Caxambu, Chacará Flora e outras localidades próximas.As equipes de buscas tiveram, neste sábado, o reforço de bombeiros de dois estados: Santa Catarina e Ceará. Ao todo, cerca dede forças de outros estados vieram ao Rio para ajudar no trabalho de buscas na tragédia, que foi a maior a atingir só uma cidade no país.

Previsão



De acordo com o Climatempo, a previsão para este domingo é de sol encoberto e possibilidade de pancadas de chuva fraca e moderadas na cidade da Região Serrana. A expectativa máxima é de 25 mm de chuva.



Em relatório diário feito pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a Região Serrana segue em estágio "Muito Alto" de risco de deslizamentos neste domingo.



"Permanece MUITO ALTA a possibilidade de ocorrência de eventos de movimentos de massa na Região Serrana do Rio de Janeiro, especialmente em Petrópolis, devido aos elevados acumulados de precipitação nas últimas 96 horas e nas últimas semanas. Estes fatores ainda indicam um elevado nível de umidade do solo que pode favorecer a ocorrência de deslizamentos de terra mesmo na ausência de chuva, ou com chuva fraca. Associado a esta situação, a previsão numérica ainda indica chuva ao longo do domingo (dia 20)", avaliou.



Ainda segundo o centro, o risco segue elevado no início da próxima semana, visto que a região seguirá com expectativa de chuva para os próximos três dias de forma intermitente. "Demanda atenção especial ao longo deste período", diz o estudo.