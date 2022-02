Caso foi registrado na 28ª DP (Campinho) - Divulgação

Caso foi registrado na 28ª DP (Campinho)Divulgação

Publicado 20/02/2022 08:40

Rio - Agentes da polícia civil prenderam, neste sábado (19), o homem apontado como líder da milícia que explora a região de Curicica, Zona Oeste do Rio. A região dominada pelo grupo paramilitar Luis Antônio da Silva Braga, o "Zinho". Com o criminoso, policiais encontraram uma pistola, munição e R$ 3,6 mil em dinheiro.

De acordo com a distrital, o criminoso estava em uma barbearia em Curicica, na Zona Oeste, quando foi surpreendido por policiais. O miliciano, que não teve sua identificação revelada, era procurado pela prática de tortura cometida ao lado de integrantes do grupo paramilitar do Gardênia Azul, também na Zona Oeste.

No momento da abordagem, ele estava com uma pistola municiada e de R$ 3,6 mil em dinheiro. A ação também resultou na apreensão de dezenas de munições, além de carregadores de pistola, encontrados em uma bolsa perto do estabelecimento.

A baixa foi a segunda para o bando de "Zinho" no mesmo dia, já que Vladimir Melgaço, o "Bibi", também conhecido como um dos líderes da milícia foi morto a tiros em seu carro, na Estrada dos Palmares, em Santa Cruz. Ele era apontado como responsável pela milícia do Jesuítas, em Santa Cruz. A morte teria sido um ataque feito por rivais, do 'Bonde do Tandera'.