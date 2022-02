A jovem equipe do Museu Casa do Colono, em Petrópolis, participou dos cursos e workshops - Fotos de Divulgação

Publicado 20/02/2022 09:00

Rio - Os museus retornam às atividades após o longo recesso por conta da pandemia de covid-19. Alguns reabrem no Rio com novidades trazidas pela HUB+, programa de qualificação e formação de museus, que ofereceu mentoria para dez espaços selecionados no Estado. Em 12 meses de orientação e formação, o programa – parceria entre a Oi Futuro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e a empresa Coeficiente Artístico — ofereceu apoio para mais qualificação, inovação, dinamização, acessibilidade e preservação de acervos.

A iniciativa tem como objetivo apoiar os museus fluminenses a desenvolverem novas estratégias de atuação e conexão com o público. A Secretaria de Estado de Cultura informou, por e-mail, que a seleção dos museus se baseou, além dos critérios de territorialidade, na comprovação de sua atuação em territórios e iniciativas culturais.

"E que o museu tenha sua estrutura institucional com capacidade de maior interação com o público e, consequentemente, mais projetos integrados com a cidade, sua história, memórias e patrimônios", completou. Foram escolhidos museus da Região Serrana, Costa do Sol, Norte/Noroeste Fluminense. Na Cidade do Rio, foram quatro os espaços selecionados: Museu Bispo do Rosário, na Taquara; da Geodiversidade, na Cidade Universitária; Museu da Patologia, na Fiocruz; e Museu da Favela, no Cantagalo. A lista completa dos museus e endereços está em https://projetohubmais.com.br/museus-selecionados/

Como idealizadora do projeto, a Coeficiente Artístico fez a concepção do Programa HUB+, desenvolveu e coordenou todo o processo de implementação do programa e a curadoria das atividades, como cursos, workshops e demais formações.

"Esse é um programa inédito desenvolvido por nós. O projeto surgiu neste momento de pandemia e foi estruturado em formato multiplataforma, em vários ambientes, possibilitando essa conexão em rede entre museus e profissionais – e públicos interessados nas temáticas do programa", explica Rafaela Zanete, coordenadora do Coeficiente Artístico.

Rafaela comenta o que foi possível perceber dessa troca. "Vivenciamos questões e desafios em comum, independentemente do tamanho, estrutura ou tipologia; tem que questões inerentes ao 'ser museu', necessárias para o aprofundamento de todos. Vejo todos os museus envolvidos e profissionais muito abertos a esse aprendizado e troca, e com desejo de aprimoramento para propor e promover melhorias."

Museu Bispo do Rosário

Um museu que vem num processo de crescimento e estruturação, para se qualificar como um espaço potente da Zona Oeste, o Museu Bispo do Rosário de Arte Contemporânea foi um dos selecionados pelo HUB+. Localizado na Taquara, tem sua história ligada à saúde mental. Lá, existiu a Colônia Juliano Moreira. Nesse manicômio, passou parte de sua vida Arthur Bispo do Rosário, que mesmo sendo diagnosticado como portador de esquizofrenia paranóide, criou seu mundo artístico próprio, com peças bordadas expostas várias vezes no Brasil e no exterior.

Raquel Fernandes , diretora geral do museu, comenta sobre o projeto.

"O processo de mentoria nos ajudou a pensar e desenvolver novas tecnologias, criando soluções que nem sempre envolvem grandes custos, como o uso de Libras e de QR Code para a acessibilidade", relembra.

"Pudemos pensar em um projeto envolvendo as comunidades e escolas aqui do entorno, e que foi aprovado no Edital Foca, da Prefeitura do Rio. Ganhamos com um projeto que desenvolve podcast com as escolas. Destaco também a mentoria de preservação de acervo e na ajuda ao banco de dados que já estávamos desenvolvendo", diz Raquel.

O público do Bispo do Rosário é de turistas nacionais e internacionais, além do público local. A diretora explica que geralmente são pessoas que se interessam pela relação entre a arte e a saúde mental, além de estudantes e profissionais da área da saúde: é um lugar para se refletir sobre o impacto de ações artísticas no cuidado em saúde mental.

"É um museu de arte, que também está preocupado com a memória, tanto a local como desse passado exilar da Colônia, através das nossas exposições. Além disso, a pandemia nos mostrou como estamos vulneráveis pela forma como nos organizamos como sociedade", comenta Raquel.

O Museu Bispo do Rosário de Arte Contemporânea fica na Estrada Rodrigues Caldas, 3.400, na Taquara, Jacarepaguá. Aberto de terça a sexta, das 10h às 17h. Visitas mediadas são agendadas pelo e-mail [email protected]