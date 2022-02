Posto de Testagem Parque Olimpico da Barra da Tijuca, neste sabado (19). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 19/02/2022 14:50 | Atualizado 19/02/2022 16:27

Rio - O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, afirmou neste sábado, 19, que todos os centros de testagem contra a covid-19 podem fechar até o fim deste mês, caso o índice epidemiológico continue no atual patamar, que atingiu na quarta-feira a taxa de positividade de 6,8% para a doença. Além disso, Soranz também justificou que a baixa procura da população para a testagem também é um fator que pode levar ao encerramento dos polos neste mês. Neste sábado, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) terminou as atividades de um dos principais centros de testagem, o do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca.

"Na semana que vem, outros polos de testagem encerrarão as suas atividades. Se a gente continuar tendo um panorama epidemiológico cada vez melhor, como está se desenhando, a gente encerra todos os nossos polos de testagem até o mês de fevereiro", disse o secretário municipal de Saúde.

Neste sábado, no Parque Olímpico, foi baixo o motivo para quem desejava fazer um teste para confirmar ou não a infecção por covid-19. A partir da próxima segunda-feira (21), quem precisar fazer o teste poderá procurar as unidades mais próximas - a Clínica da Família Maicon Siqueira e José de Souza Herdy. Ambas funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h ao meio-dia.

"A Clínica da Família Maicon Siqueira, bem próxima daqui, vai continuar realizando essa testagem na mesma qualidade que a gente vem oferecendo nos nossos polos", afirmou Soranz.

Além dessas unidades na Barra da Tijuca, o secretário municipal de Saúde pontuou todas as outras espalhadas pela capital carioca. "Todas as unidades de saúde continuam testando, as 236 unidades de Saúde da Família e centros municipais de Saúde. Mas não faz mais sentido a gente manter o centro de testagem do Parque Olímpico. É uma estrutura imensa, que está realizando muito poucos testes e a imensa maioria desses testes é negativo. Temos a cada dia menos testes positivos", disse.

Ao todo, a SMS-Rio chegou a abrir 23 centros de testagem desde dezembro (três deles em parceria com a Fiocruz e três com as Forças Armadas), para atender à alta da demanda devido ao surto da gripe H3N2 no final do ano passado e à introdução da variante ômicron da covid-19 na cidade, em janeiro. Desse total, após o encerramento do polo do Parque Olímpico, 10 ainda estarão abertos, mas com a queda dos índices da doença na cidade, serão desmobilizados gradualmente até março.



Desde o início do ano, foram mais de 1,5 milhão de testes realizados nos centros de testagem e nas unidades de Atenção Primária. No pico da curva da ômicron na cidade, por volta da segunda semana do mês passado, mais de 100 mil testes chegaram a ser feitos por dia na rede municipal, com taxa de positividade superior a 40%. Na última quarta-feira, esse número caiu para 6 mil.



Durante seu período de funcionamento, o centro de atendimento e testagem do Parque Olímpico realizou 92.560 testes, com 64.173 resultados positivos, chegando a realizar 4.500 atendimentos em um único dia. Mais de 130 profissionais de saúde atuaram no local, entre médicos, enfermeiros e demais especialidades.



Os centros de testagem em funcionamento podem ser conferidos em coronavirus.rio/vacina.