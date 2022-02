Marianna Jaime Costa morreu em troca de tiros em Santa Cruz - Foto: Reprodução

Publicado 19/02/2022 17:21 | Atualizado 19/02/2022 17:23

Rio - Uma mulher morreu, neste sábado, durante a troca de tiros que matou o miliciano Vladimir Melgaço Montenegro, ligado ao Bonde do Zinho , em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. A vítima, identificada como Marianna Jaime Costa, veio a óbito após ser atingida por disparos na comunidade do Jesuíta. Além dela, outras três pessoas ficaram feridas. Ainda não há informações sobre as identificações e o estado de saúde dos feridos.

Segundo informações preliminares, PMs do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para uma troca de tiros na Estrada dos Palmares. No local, os militares encontraram quatro veículos abandonados com marcas de disparos. Dentro de um dos carros, os policiais encontraram Marianna e Vladimir já em óbito e uma pessoa ferida, que foi levada para o Hospital Municipal Dom Pedro II, no bairro da Zona Oeste do Rio.

No carro, os policiais encontraram um rádio comunicador, uma pistola, itens militares, um carregador de fuzil e três granadas. A área do crime foi isolada e a perícia foi acionada. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. Diligências estão em andamento para esclarecer a autoria e a motivação do crime.



Ainda não há informações sobre o velório de Marianna Jaime Coste e de Vladimir Melgaço Montenegro.