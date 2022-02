Nesta tarde, policiais militares e o irmão da vítima estiveram presente na UPA de Irajá para a confirmação do corpo do agente - Marcos Porto

Publicado 19/02/2022 16:45

Rio - Um policial militar, lotado no Regimento de Polícia Montada (Rpmont), morreu após ser baleado por um grupo de criminosos na manhã deste sábado (19) na Rua Santo Apiano, em Irajá, na Zona Norte do Rio. O agente foi atingido nas costas por homens que estavam em um carro. O policial chegou a ser socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Irajá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo informações preliminares, o policial teria sido abordado por um grupo que estava em um automóvel branco, um Fiat Mobi, que efetuaram disparos de arma de fogo contra o agente. Em seguida, os criminosos conseguiram fugir do local.

De acordo com a Polícia Militar, na tarde deste sábado, equipes do 41ºBPM (Irajá) foram acionadas para a Rua Santo Apiano, em Irajá, onde um homem teria sido ferido por disparo de arma de fogo. No local, a equipe constatou que a vítima era um policial militar que estava de folga.

"Ele foi socorrido à UPA de Irajá, onde não resistiu aos ferimentos. Segundo informações, o policial teria sido abordado por indivíduos armados em um veículo e que, em seguida, teriam atirado contra o agente", disse a PM, em nota.

A corporação disse que uma ocorrência foi aberta e segue em andamento. Nesta tarde, policiais militares e o irmão da vítima estiveram presente na UPA de Irajá para a confirmação do corpo do agente.