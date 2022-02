Temporal provocou alagamentos e deslizamentos em diversos bairros de Petrópolis, na Região Serrana do Rio - AFP

Publicado 19/02/2022 15:16

Rio - A Polícia Civil apreendeu, neste sábado, um adolescente de 15 anos suspeito de criar um perfil falso para arrecadar doações em dinheiro para vítimas da chuva em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. A operação da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI) aconteceu na comunidade Vale do Ipê, em Belford Roxo, Baixada Fluminense. A identidade do suspeito não foi divulgada.

De acordo com as investigações da especializada, o jovem W., 15 anos, criou um perfil falso em uma rede social que direcionava as doações para a conta da mãe, Ana Paula de Soledade Oliveira, 36 anos. O perfil criado pelo adolescente foi retirado das redes e a conta bancária vinculada foi encerrada.

Desde a tragédia, a DRCI investiga perfis falsos que com o objetivo de lesar pessoas sensibilizadas. Até o momento, a especializada conseguiu identificar dois perfis falsos do "SOS Serra". As investigações continuam para identificar outras páginas fraudulentas.

Saiba como doar



Clubes de futebol também se prontificaram: no Vasco, o estádio de São Januário e a sede náutica da Lagoa viraram ponto de entrega de doações para Petrópolis. O Botafogo também colocou à disposição o Setor Norte do Estádio Nilton Santos. A sede do Flamengo, na Gávea, também recebe doações, assim como o Maracanãzinho (Portão 6). Todos os estádios que receberão jogos da rodada desta semana do Campeonato Carioca também serão pontos de doação. Escolas de samba, como Mangueira e Unidos da Tijuca, também viraram pontos de doação.