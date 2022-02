Rua Teresa receberá obras de contenção - Marco Pereira

Publicado 19/02/2022 14:17 | Atualizado 19/02/2022 14:18

um investimento de R$ 150 milhões em obras emergenciais em Petrópolis, na Região Serrana. A decisão aconteceu após reunião na sede do 15º Grupamento do Corpo de Bombeiros, na cidade imperial. Segundo levantamento técnico da Seinfra, cinco áreas são prioritárias para receber as primeiras intervenções após as chuvas que causaram tragédia na última terça-feira. Rio - O governador Cláudio Castro confirmou, nesta sexta-feira, ao lado do secretário de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, Max Lemos, que o Estado do Rio fará, na Região Serrana. A decisão aconteceu após reunião na sede do 15º Grupamento do Corpo de Bombeiros, na cidade imperial. Segundo levantamento técnico da Seinfra, cinco áreas são prioritárias para receber as primeiras intervenções após as chuvas que causaram tragédia na última terça-feira. Até o momento, a tragédia na cidade deixa 137 pessoas mortas e mais de 200 desaparecidas.

"Precisamos reconstruir a cidade, mas principalmente, evitar que mais tragédias aconteçam. Já identificamos pontos críticos, com grandes riscos de novos desastres e precisamos acelerar", disse o governador Cláudio Castro.

As áreas com maior necessidade no momento são: a Rua 24 de Maio, com obras de contenção e movimentação de terra; na Rodovia Washington Luiz, será feita contenção da margem do canal e a repavimentação de uma ponte; na Praça Conde D'eu, os técnicos identificaram a necessidade de contenção, drenagem e recuperação de vias.

Também fazem parte da lista os reparos na Rua Teresa, obras de contenção de encostas, e no Túnel Extravasor do Palatinado, que teve sua galeria rompida, interditando parcialmente algumas vias.





O secretário de Infraestrutura e Obras explica que o objetivo é fazer os recursos chegarem o mais rápido possível. "Estamos aqui há três dias e sabemos da dificuldade de cada morador, mas precisamos avançar. Já detectamos as primeiras áreas de riscos e vamos dar celeridade para que esses recursos cheguem de forma imediata aos locais mais necessitados. Estamos terminando o primeiro levantamento para em seguida preparar os primeiros projetos e iniciar o quanto antes essas obras", destacou Lemos.



Maquinários ampliados e reforço na equipe



Na última quinta-feira, Max Lemos e o prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, definiram novas estratégias de atuação e a ampliação dos serviços, que contemplam a limpeza e desobstrução de vias. Além do resgate de sobreviventes, busca por vítimas e identificação de locais de riscos que precisam de interdição e obras emergenciais estão por todo o município.



Ao todo, mais de 200 equipamentos são utilizados na operação: 45 retroescavadeiras, 8 escavadeiras hidráulicas, 58 caminhões, 37 picapes, 25 caminhões pipas, 14 vacaals, 8 bobcats, 5 munks, 3 pranchas simples, 10 pranchas pesadas e seis vans.



Os equipamentos estão sendo usados principalmente em áreas mais afetadas como as localidades: Estrada da Saudade, Comunidade Vitória, Batailard, Vila Felipe, Coronel Veiga, Curva do S, Centro Histórico, Correias, Castelândia, Morin de Baixo, Morin de Cima, Alfredo Batista, Rua Teresa (altura do número 608), Rua Flávio Cavalcanti, Rua Maximiano Neuman.