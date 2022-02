Cenário da tragédia que aconteceu em Petrópolis - Carl de Souza / AFP

Publicado 19/02/2022 12:50 | Atualizado 19/02/2022 12:56

Rio - A Prefeitura de Petrópolis anunciou ontem à noite que o retorno às aulas na rede municipal de ensino deverá acontecer somente após o Carnaval. A decisão, que veio da Secretaria Municipal de Educação, foi tomada devido ao temporal que deixou um rastro de destruição na cidade na última terça-feira. As buscas por vítimas da tragédia seguem sendo realizadas neste sábado (19). Até o momento, foram contabilizados pelo menos 137 mortos, mais de 200 desaparecidos e 987 pessoas desabrigadas.

A Secretaria Estadual de Educação (Seeduc-RJ) informou, nesta quinta-feira, que as aulas nas unidades estaduais também seguem suspensas no município. A rede possui 10 unidades escolares na cidade, atendendo 8.081 estudantes.

Ainda de acordo com a Seeduc-RJ, a Central de Recolhimento de Doações que estava funcionando no Colégio Estadual Rui Barbosa foi transferida para a Universidade Católica de Petrópolis, Centro Poliesportivo, na Rua Lúcio Meira, no bairro Bingen. Em princípio, o novo local seria o Colégio Estadual Princesa Isabel, mas devido à grande quantidade de doações que estão chegando, a unidade mudou. A pasta ainda informou que um dos colégios, o Ciep 137 Cecília Meireles, teve inundações em algumas partes de suas dependências.

Entenda a tragédia

A região central de Petrópolis ficou completamente destruída na última terça-feira por conta das fortes chuvas. O temporal concentrou 259 milímetros de chuva em apenas seis horas, pouco mais do que era esperado para todo o mês de fevereiro. A maior incidência de deslizamento ocorreu nos bairros do Centro, Quitandinha, Caxambu, Alto da Serra e Castelânea.

Devido ao alto número de vítimas, o Instituto Médico Legal (IML) está usando um caminhão frigorífico para transportar e armazenar os corpos. Diversos familiares se concentram próximos ao local para a identificação das vítimas. Devido ao alto número de vítimas, o Instituto Médico Legal (IML) está usando um caminhão frigorífico para transportar e armazenar os corpos. Diversos familiares se concentram próximos ao local para a identificação das vítimas.

Segundo o IML, até o momento 136 corpos já estão na unidade, sendo 82 do sexo feminino e 51 do sexo masculino. Desse número, 91 corpos foram identificados. O número de desaparecidos até o momento é de 213.