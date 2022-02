Criminoso é conhecido com 'Mancha' por sinal de nascença no rosto - Divulgação

Publicado 19/02/2022 09:50 | Atualizado 19/02/2022 09:57

Rio - Agentes da Delegacia de Repressão aos Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil prenderam, nesta sexta-feira, um dos maiores fornecedores de armas e munições para o tráfico e milicianos no Rio, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Antônio Silva dos Santos, conhecido como "Mancha", de 38 anos, era monitorado pela especializada há mais de um ano e mantinha produção clandestina de munições. Local tinha mais de 8 mil munições de fuzil, pistola e revólver armazenadas.

Mancha operava maquinário para fabricação das munições quando agentes chegaram. Imóvel fica na rua Juiz de Paz Dr. Antonio Bellot de Souza, no município de Nova Iguaçu. Segundo os investigadores, ele comercializava o material com traficantes de comunidades em praticamente todo o Estado do Rio.

No local, agentes apreenderam 8 mil munições de fuzil, pistola e revólver, maquinários para recarga, 10 mil estojos de diversos calibres, duas mil espoletas, embalagens de pólvora da CBC e cinco mil projetis também de calibres variados, além de um caderno contendo informações detalhadas das atividades criminosas.

"Nós estamos monitorando o Anderson faz quase um ano. Uma grande apreensão realizada em fevereiro do ano passado chamou atenção da nossa equipe que, à época, estava na Desarme. Desde então, estamos no encalço do Mancha. Na tarde de hoje, conseguimos localizar onde ele estava escondido e, realizar sua captura", destacou o delegado Marcus Amim, titular da DRE.

Mancha e o material apreendidos foram encaminhados para a Cidade da Polícia. Ele foi preso em flagrante e encaminhado logo em seguida para o sistema prisional onde aguarda a Justiça.