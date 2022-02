Agentes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e voluntários participam das buscas - CELSO BARBOSA/ESTADÃO CONTEÚDO

Agentes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e voluntários participam das buscasCELSO BARBOSA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 19/02/2022 11:29 | Atualizado 19/02/2022 12:04

Rio - As buscas por vítimas da tragédia em Petrópolis, na Região Serrana, seguem sendo realizadas neste sábado (18). Este é o 5º dia de trabalho nos locais afetados pelas chuvas na cidade imperial, que deixaram pelo menos 137 mortos, mais de 200 desaparecidos e cerca de 1 mil pessoas desabrigadas. Aproximadamente 500 socorristas trabalham na procura por soterrados.

Segundo o Instituto Médico Legal (IML), até o momento 136 corpos já estão na unidade, sendo 82 do sexo feminino e 51 do sexo masculino. Desse número, 91 corpos foram identificados. O número de desaparecidos até o momento é de 213. Há 987 pessoas desabrigadas no município.

fotogaleria

"É difícil depois de tanto tempo você conseguir" encontrar alguém com vida, admitiu o prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, durante coletiva de imprensa na noite desta sexta-feira, mais de 72 horas depois da tragédia provocada por chuvas torrenciais concentradas em uma região montanhosa com construções precárias.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a expectativa é de tempo ruim para este sábado em Petrópolis e na Região Serrana como um todo. As pancadas de chuva podem acontecer com variadas intensidades ao longo do dia e nos próximos dias.

Buscas paralisadas

devido a volta da chuva e ao aumento da nebulosidade. Foi o que aconteceu no Morro da Oficina, área mais afetada pelos deslizamentos, onde a névoa impediu o trabalho das equipes. Nesta sexta-feira, o trabalho dos militares do Corpo de Bombeiros e de agentes da Defesa Civil precisaram ser interrompidos em pelo menos duas ocasiões , em localidades diferentes,. Foi o que aconteceu no Morro da Oficina, área mais afetada pelos deslizamentos, onde a névoa impediu o trabalho das equipes.

Ajuda de fora

Equipes de bombeiros de outros estados chegaram ao Rio, entre esta sexta-feira e este sábado, para engrossar a força de socorro em Petrópolis. Ao todo 34 militares, sete cães farejadores, veículos, um helicóptero e equipamentos de resgate foram trazidos de Minas Gerais, São Paulo, Ceará e Santa Catarina. Até ontem, reforço era de 20 militares.

O estado do Ceará foi o último a enviar reforços. As equipes chegaram na manhã deste sábado e já iniciaram os trabalhos de busca nos pontos de deslizamento da cidade. O time do estado nordestino trouxe seis especialistas em resgate, além de três cães farejadores e equipamentos utilizados na identificação de sobreviventes.

Já o Estado de São Paulo, o primeiro a enviar reforços, enviou uma equipe aérea de resgate, com um helicóptero, piloto e copiloto, dois cães farejadores e seis militares que devem auxiliar na busca por vítimas, além de maquinário.