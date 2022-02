Perícia será feita para descobrir o motivo das explosões - Reprodução

Publicado 19/02/2022 10:37

Rio - Um incêndio consumiu um apartamento na noite desta sexta-feira (18) no bairro do Jóquei, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. As chamas causaram diversas explosões, o que provocou pânico em moradores do conjunto habitacional conhecido como "Predinhos". De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

Segundo a corporação, o Quartel do Colubandê foi acionado às 20h50 no local. Em cerca de 1h as chamas foram apagadas pela equipe de militares. A perícia será feita no local para esclarecer o motivo das explosões.

No vídeo que circula pela internet, imagens mostram as chamas intensas e fortes explosões que ocorrem consecutivamente, produzindo estrondos. Na filmagem também é possível ouvir moradores do local, que entraram em pânico com o incidente.

