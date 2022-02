Unidade de Tratamento do Rio Arroio Fundo - Divulgação

Publicado 19/02/2022 08:34

Rio - A operação da Unidade de Tratamento do Rio (UTR) do Arroio Fundo, em Jacarepaguá, que foi recentemente transferida para a concessionária Iguá, após o leilão da Cedae, será desativada ainda em fevereiro. O fechamento da unidade considera avaliações técnicas, não implicará em prejuízo ambiental, e atende, ainda, à determinação do Ministério Público Federal ao interromper a produção do lodo subproduto dessa UTR, de acordo com a empresa.

A Unidade foi construída como uma solução temporária ao despejo de esgoto nos corpos hídricos da região. Entretanto, com o avanço das áreas irregulares, perdeu sua eficácia, tornando necessárias a atualização e a expansão do processo, o que irá ocorrer por meio das metas estabelecidas pelo novo contrato de concessão de saneamento.

Essa transferência é fruto de acordo entre a Casa Civil do Estado, a Prefeitura do Rio e a concessionária. A operação foi formalizada nesta sexta-feira (18) pela Prefeitura para que a companhia realize o imediato desligamento e desmobilização da estrutura.

Entre os investimentos que serão feitos estão a expansão do sistema e a revitalização do Complexo Lagunar de Jacarepaguá, incluindo a coleta e o tratamento de esgoto nas áreas irregulares que margeiam o Complexo.

Nos próximos 12 anos, a Iguá promete investir em obras de infraestrutura que ampliarão o acesso às redes de esgoto de 62% para 90% no município.

A desativação da UTR não implicará na desmobilização da ecobarreira existente no local, essencial para evitar que resíduos sólidos flutuantes cheguem ao Complexo Lagunar. A coleta e a destinação desses resíduos permanecem sob a responsabilidade da Comlurb e do município do Rio.