Material apreendido pela Polícia CivilFoto: Reprodução

Publicado 18/02/2022 21:38

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira, um homem apontado como parte de uma milícia em Campo Grande, Zona Oeste. O suspeito, que não teve a identidade divulgada, faria parte do "Bonde do Zinho", que explora comércio ilegal de cigarros importados e clona veículos. Além dele, um adolescente foi apreendido durante a operação por integrar a quadrilha. Carros roubados, armas, munições e uniformes militares foram apreendidos pela polícia.

A operação da 35ª DP (Campo Grande) tinha o objetivo de reprimir o roubo de veículos de motoristas de aplicativo no bairro. Durante a ação, os agentes souberam que dois suspeitos estariam no local com um carro roubado e que eles estavam prestes a deixar a oficina para cometer um novo assalto. Quando os policiais chegaram ao local apontado, os suspeitos tentaram fugir.

Uma pistola israelense com 14 cartuchos no carregador, mira para fuzil, três pacotes de cigarro, um colete balístico com camuflagem e diversas peças de fardamento das Forças Armadas Brasileiras (FAB) foram apreendidos com os suspeitos. Com eles, os policiais encontraram três carros roubados e várias chaves. No momento da prisão, o homem suspeitou que fazia parte do Bonde do Zinho.

O homem é investigado por envolvimento na morte de Carla Pinheiro de Souza Gomes, aassassinada a tiros em novembro de 2020; do PM Jurandir Ferreira, morto no mesmo ano; e de Alex Sandro Romeiro Lindolfo, morto em março de 2011. Ele também é suspeito de ter tentado matar outro policial, em 2012.



Os dois vão responder pelos crimes de milícia privada, receptação qualificada, descaminho e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.