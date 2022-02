Publicado 19/02/2022 00:00

O Governo do Estado precisa olhar para o interior com mais atenção. Ontem, uma cratera se abriu na divisa entre Barra do Piraí e Volta Redonda, uma das principais vias de escoamento de produtos da região. O Rio Paraíba do Sul já transbordou e causou estragos em Barra do Piraí. Com um olhar atento, tragédias podem ser evitadas.

O adiamento do Carnaval deixou centenas de famílias que vivem da folia sem renda na época programada. Mas, estranhamente, menos da metade dos ambulantes aptos a receberem o auxílio que a prefeitura do Rio liberou resgatou o benefício.