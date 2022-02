Dom Orani abençoa as doações feitas às vítimas em Petrópolis - Marcos Porto / Agência O Dia

Dom Orani abençoa as doações feitas às vítimas em PetrópolisMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 19/02/2022 13:56 | Atualizado 19/02/2022 13:58

Rio - Após a tragédia das chuvas em Petrópolis, a Arquidiocese do Rio de Janeiro iniciou imediatamente uma grande campanha para arrecadar doações às vítimas. Na missa celebrada neste sábado (19), o cardeal arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, mencionou a arrecadação em larga escala que está em andamento na sede da Catedral Metropolitana e abençoou o material que seguiu para a Região Serrana, no fim da manhã.

"Nossa Arquidiocese está empenhada na arrecadação de contribuições. Já mandamos uma parte e enviaremos outra na segunda-feira, mais uma parte financeira, mais também de gêneros alimentícios. Todas as paróquias são pontos de arrecadação e trazem até aqui na Catedral Metropolitana, para que enviemos à Petrópolis", declarou Dom Orani.

fotogaleria



Com uma equipe de mais de 20 pessoas envolvidas, os voluntários estão juntando doações em nome da Arquidiocese desde a manhã de quarta-feira (16). Além do ponto na Catedral, diversas paróquias do Rio também participam da arrecadação. Com uma equipe de mais de 20 pessoas envolvidas, os voluntários estão juntando doações em nome da Arquidiocese desde a manhã de quarta-feira (16). Além do ponto na Catedral, diversas paróquias do Rio também participam da arrecadação.

De acordo com o coordenador do projeto, Wagner Ramos, já foram recolhidas 10 toneladas de doações feitas pelos cariocas. A Arquidiocese faz o recebimento, das 7h às 19h, de todos os tipos de mantimentos, produtos de higiene pessoal, produtos limpeza, roupas íntimas, roupas infantis e água.

"Mas a prioridade atual do projeto, que estamos pedindo, são mantimentos como leite, leite infantil para complementação alimentar (APTAMIL ou NAN), fraldas e biscoitos", pontuou Wagner.

Outro ponto importante de arrecadação é a Igreja de São Jose, na Lagoa, Zona Sul. O local precisou até remover bancos usados pelos fiéis nas missas para poder acomodar as doações.