A ajuda deve ser direcionada para a Rodovia BR-040, KM 62, s/n, em Itaipava - Prefeitura de Petrópolis / Reprodução

Publicado 19/02/2022 13:43

Rio - A Prefeitura de Petrópolis abriu um novo ponto de arrecadação de grandes doações que vêm de fora da cidade. A partir deste sábado (19), a ajuda deve ser direcionada para a Rodovia BR-040, KM 62, S/N, em Itaipava.

A medida foi necessária para permitir fluidez no trânsito da região do Bingen, para onde os donativos estavam sendo direcionados. Volumes pequenos de doações de dentro da cidade devem ser direcionadas aos pontos de apoio montados pela prefeitura.

"O Bingen está na rota de deslocamento de maquinário e homens que estão atuando na limpeza das ruas para desobstrução das vias. O fluxo de pessoas na região levando donativos está intenso. E agradecemos toda a ajuda que estão enviando. Para continuar acolhendo a todos, mudamos nosso ponto de arrecadação”, explicou o vice-prefeito Paulo Mustrangi.

Com esse novo endereço, a central de donativos montada no ginásio do Bingen foi desativada. Todo o material que está neste local continua sendo distribuído para os pontos de apoio onde estão as vítimas das chuvas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, os donativos estão chegando de diversas partes do Brasil. São toneladas de alimentos e outros insumos que serão distribuídos nos pontos de acolhimento montados na cidade. "É uma corrente de solidariedade muito forte e que agradecemos imensamente. Estamos empenhados em fazer a ajuda chegar aos pontos de apoio e abrigos o mais rápido possível, atendendo a demanda de cada local", reforçou Karol Cerqueira, secretária de Assistência Social.

Absorventes, roupas íntimas (infantis, masculinas e femininas), álcool 70° (gel e líquido), desodorantes, fraldas geriátricas e máscaras de proteção individual são os itens mais necessários no momento.