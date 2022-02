Seguem buscas por desaparecidos após chuva em Petrópolis, na Região Serrana do Rio - Marco Antonio Pereira/ Agência O DIA

Publicado 19/02/2022 17:00 | Atualizado 19/02/2022 17:10

Rio - A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) , por meio da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) e da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE), busca fotos nas redes sociais de pessoas desaparecidas por conta das chuvas em Petrópolis. Para isso, monitora até as homenagens postadas.

"Estamos monitorando as condolências para as vítimas em Petrópolis e salvando os links postados. A partir da informação, com o nome da pessoa, a gente checa se há registro de desaparecido; se não tiver entramos em contato com a família para a confecção", explicou a delegada Ellen Souto, titular da DDPA.

As fotos de pessoas desaparecidas publicadas em redes sociais geralmente são atuais e diferentes das imagens usadas, por exemplo, em carteiras de identidade, que em muitos casos são mais antigas. "Isso é importante para a Polícia Civil porque, além de ser mais uma ferramenta que viabiliza a confecção do registro, caso não tenha sido feito, é importante também em razão das fotos. Trabalhar com desaparecimento é trabalhar com veiculação de imagens. Então, ter imagens atualizadas é uma grande vantagem", explicou Ellen.

Os agentes buscam mensagens de parentes e amigos, informações e fotos publicadas no Instagram e no Facebook e confrontam com os dados de desaparecidos da DDPA. Caso não haja a notificação na delegacia, os policiais entram em contato com a família da vítima para formalizar o registro. Com autorização dos familiares, os agentes também podem utilizar fotografias publicadas nas redes sociais para incluir no Portal de Desaparecidos da Polícia Civil.

Segundo o Instituto Médico Legal (IML), até o momento 136 corpos estão na unidade, sendo 82 do sexo feminino; 51, masculino. Desse número, 97 corpos foram identificados. O número de desaparecidos até o momento é de 191. Há 987 pessoas desabrigadas no município.