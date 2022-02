Suspeita foi encontrada em São Cristóvão - Foto: Reprodução

Rio - A Polícia Militar prendeu, neste sábado, uma mulher suspeita de participar de quadrilha de roubo e furtos de turistas na orla da Zona Sul do Rio. A mulher, identificada como Bianca, foi encontrada em São Cristóvão, na Região Central.

De acordo com as investigações da Superintendência de Inteligência e Análises (SIA), a suspeita atuava principalmente nas praias de Copacabana, Ipanema e Leblon. No local, ela abordava as vítimas de forma violenta com comparsas da mesma quadrilha. Com a ajuda deles, ela roubava os telefones celulares de turistas para conseguir fazer saques e transferências bancárias.

Contra ela, havia um mandado de prisão em aberto por furto qualificado e organização criminosa. A ocorrência foi encaminhada para a 19ª DP (Tijuca). Ela foi encaminhada ao sistema prisional e se encontra à disposição da Justiça.