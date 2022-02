Duda Oliveira, artista plástica - Toni Coutinho

Publicado 21/02/2022 09:00

Rio - Peças grandes e pesadas tomando forma na metalurgia... Mas não se engane: são mãos femininas que fazem os contornos. Esta tem sido a rotina da escultora niteroiense Duda Oliveira, que vê nessa quebra de padrão, e em outros conceitos que ela tem forjado a ferro e fogo, uma homenagem ao Centenário da Semana de Arte Moderna, movimento cultural que quebrou paradigmas e, com muita força, questionou o papel das mulheres na sociedade e nas artes. O resultado estará na exposição ‘Universo Construtivo na Semana de Arte de 22’, a partir de quinta-feira, dia 24, no Centro Cultural Correios, no Centro do Rio.

“O Modernismo foi um divisor de águas, nossas referências eram da Europa, tínhamos vergonha de ter uma cultura própria. Com a Semana de 22, a gente vai se reconhecer como um povo rural, miscigenado, principalmente com os quadros da Tarsila do Amaral, livros como ‘Macunaíma’ [Mário de Andrade] e ‘O homem do pau brasil’ [Oswald de Andrade]. Teve muito forte, também, a representação feminina. Quadros e obras falam da mulher que foi para o mercado de trabalho, as mulheres marginalizadas (que viviam da prostituição), retratadas por Di Cavalcanti”, explica a artista.

As esculturas de Duda são classificadas como neoconcretas, mais subjetivas do que as obras concretistas. Nessa subjetividade, ela coloca também o seu papel como mulher que ainda hoje precisa discutir seu lugar na sociedade.

“É a mulher se reinventando, a história ressignificando mais uma vez, as mulheres ainda procuram um símbolo de respeito. E como a minha arte é neoconcreta, é o olhar de quem quer ver. A mensagem depende também do observador”, finaliza, dando entrevista diretamente de uma oficina de metalurgia, de onde saem os últimos detalhes para a exposição que, curiosamente, ficará numa construção histórica que, assim como o Movimento Modernista, foi erguido em 1922.

Serviço

Duda Oliveira – Universo Construtivo

Centro Cultural Correios

Rua Visconde de Itaboraí, 20 - Centro

Abertura: 24 de fevereiro

De terça a sábado, das 12h às 19h

Até 3 de abril

Grátis