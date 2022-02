PM Fernando Luiz Silva Júnior foi assassinado durante sua folga, o caso está sendo investigado. - Polícia Civil / Divulgação

PM Fernando Luiz Silva Júnior foi assassinado durante sua folga, o caso está sendo investigado.Polícia Civil / Divulgação

Publicado 21/02/2022 10:49

Rio - O corpo do sargento Fernando Luiz Silva Júnior, de 37 anos, será sepultado às 11h30 desta segunda-feira (21) no cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Sulacap, na Zona Oeste do Rio.

Segundo a investigação da polícia, Fernando teria sido surpreendido na Rua Santo Apiano, no bairro de Irajá, por um grupo que efetuou disparos de arma de fogo contra o agente.

Os relatos de testemunhas apontam que os criminosos teriam desembarcado de um veículo Fiat Mobi branco para se aproximar do PM, que passava pela via. Logo após, perguntaram a Fernando se ele estava armado e dispararam contra ele.

Em seguida, o grupo conseguiu fugir, mas o policial foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) gravemente ferido e não resistiu. Ele fazia parte do Regimento de Polícia Montada (RPMont) e estava de folga durante o assassinato.

A Polícia Civil informou que as investigações estão a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e que a perícia foi realizada no local. No momento, diligências estão em andamento para esclarecer a autoria do crime.

A família do policial foi até o Instituto Médico Legal (IML), no Centro, para liberar o corpo, no domingo. Abalados, os parentes não quiseram falar com a imprensa.