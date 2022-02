Chuva forte na cidade de Petrópolis, Região Serrana do Rio, deixa centenas de pessoas mortas - AFP

Publicado 21/02/2022 11:14

Rio - A cidade de Petrópolis já esteve em 15 situações de emergência nas últimas duas décadas, quase sempre por consequências de danos causados por chuvas, enchentes e deslizamentos. O mais recente foi na última semana, quando foi decretado Estado de Calamidade Pública por conta das chuvas de terça-feira (15) que já deixaram mais de 170 mortos.

Em 2001, 57 pessoas morreram como consequência de chuvas intensas na época do Natal, e foi decretado estado de emergência pela primeira vez nos anos 2000. Em 2011, a tragédia que afetou a Região Serrana com mais de 900 mortos deixou pelo menos 73 vítimas fatais na Cidade Imperial - a União reconheceu estado de calamidade pública nos municípios da região.

Em 2013, outra tragédia por conta de chuvas, com 33 mortos, e situação de emergência. Petrópolis também decretou estado de emergência em 2002 e duas vezes em 2016, também por conta de deslizamentos. Já em 2020 e 2021, Petrópolis, assim como todo o estado, esteve em estado de emergência por conta da covid-19.

O governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, decretou estado de calamidade pública no último dia 17, dois dias depois da tragédia, quando o número de mortos já chegava em dezenas. Até o momento são 176 mortos, sendo 143 já identificados, e outros 117 desaparecidos