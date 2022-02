Estudante Gabriel Vila, de 17 anos, desapareceu após ser levado pela correnteza do Rio Quitandinha, no temporal da última terça-feira, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio - Arquivo Pessoal

Estudante Gabriel Vila, de 17 anos, desapareceu após ser levado pela correnteza do Rio Quitandinha, no temporal da última terça-feira, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio Arquivo Pessoal

Publicado 18/02/2022 11:42

“Meu filho é um herói”, disse, com a voz embargada, o marceneiro Leandro da Rocha, de 49 anos, ainda cansado após três dias de buscas percorrendo às margens do Rio Quintandinha, onde o filho, o estudante Gabriel Vila Real, de 17 anos, foi levado pelas correntezas, na tarde da última terça-feira, durante o trágico temporal que atingiu a cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

Gabriel foi reconhecido pelos familiares como passageiro de um dos ônibus que ficaram submersos, durante enchente no Rio Quitandinha, na altura da Rua Coronel Veiga, no Centro. As cenas, que impactaram o mundo, mostram o estudante tentando salvar outros passageiros, ora carregando uma escada, ora tentando se equilibrar sobre os ônibus já tomados pelas águas do rio.

De acordo com a família, Gabriel, que estuda na Escola Estadual Princesa Isabel, foi ao colégio naquela manhã de terça-feira e à tarde resolveu ir uma loja no centro da cidade para trocar a mochila com defeito. Ele retornava para casa de ônibus quando ocorreram as fortes chuvas. O último contato do estudante com familiares foi feito, através de um aplicativo de mensagens, por volta das 14h50.

“Nesses três dias, já percorri alguns quilômetros às margens do rio, mas ainda não encontrei meu filho. Ele é campeão de Jiu Jitsu. De cinco eventos, em quatro trouxe medalhas. Gabriel é um herói. Enquanto teve forças, ajudou salvar outros passageiros até ser levado pelas correntezas. Estou angustiado, mas vou continuar as buscas. Evito rever as cenas. Se estivesse lá, teria resgatado meu filho. Não quero culpar ninguém, mas, na minha opinião, aqueles ônibus deveriam ter saído do local no início do temporal”, disse, emocionado, o marceneiro Leandro Rocha.

Protocolo- Em entrevista ao sindicato dos rodoviários, os motoristas dos ônibus informaram que seguiram todos os protocolos de segurança recomendados pela empresa, que, em caso de temporal, recomenda-se aguardar baixar os níveis de água para seguir viagem.

Gabriel vestia calça da cor vinho, blusa preta e sapato branco e preto. Ontem, devido à queda de fortes chuvas, a Defesa Civil e os bombeiros decidiram suspender os trabalhos de buscas em Petrópolis. De acordo com último boletim da Polícia Civil, já foram contabilizados 122 mortos e 116 pessoas desaparecidas durante o temporal.

Acolhimento- O sumiço do estudante Gabriel Vila Real foi registrado na 105ª DP (Petrópolis). Familiares do estudante foram acolhidos por uma equipe do Programa SOS Criança Desaparecida da Fundação para Infância e Adolescência (FIA), que disponibilizou os telefones (21) 2286-8337 ou (21) 98596-5296 para informações.