Moradora de Bento Ribeiro, a estudante Vitória de Oliveira, de 14 anos, sumiu na tarde da última sexta-feira, após sair da escola, no Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio Arquivo Pessoal

Publicado 15/02/2022 16:05

Familiares e amigos procuram, há 5 dias, pelo paradeiro da estudante Vitória Cordeiro Oliveira, de 14 anos, que desapareceu, na tarde da última sexta-feira, após sair da escola, Colégio Estadual Dom Hélder Câmara, no Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio. A adolescente vestia o uniforme escolar, portava uma mochila e o aparelho celular, que foi desligado.

De acordo com familiares, o último contato de Vitória foi feito com pai, na tarde da sexta-feira, através de um aplicativo de mensagem. Moradora de Bento Ribeiro, a estudante informou que havia saído mais cedo do turno escolar e ficaria conversando com um grupo de amigos em um parque esportivo ao lado do Estádio Engenhão, localizado próximo ao colégio.

A demora da estudante, no entanto, levaram familiares e amigos a realizarem buscas na região. Sem sucesso na procura, eles acionaram a polícia e o Conselho Tutelar. Na última segunda-feira, o pai da estudante retornou à escola e foi informado que a filha teria seguido para um shopping da região e estaria sendo abrigada na casa de uma amiga, mas não teve acesso ao local.

‘Por favor, devolvam a minha filha’

Desesperado, o pai da estudante, o porteiro José Carlos de Oliveira, de 53 anos, ainda realiza buscas na região e faz um apelo, caso alguém estiver com a sua filha, que a deixe retornar em paz, pois, além de estar trazendo angústia à família, estará incorrendo em diversos crimes, sobretudo se tratando de uma menor.

“Minha filha tem apenas 14 anos. Ela já sumiu outras vezes, mas, por poucas horas e sempre a resgatava. Desta vez, são cinco dias sem vê-la. Ela é o amor da minha vida! Fico pensando em como vou trazê-la de volta. Como ela vai estar! Quem estiver com ela precisa saber dos crimes que estará incorrendo. Não quero problema com ninguém. Só quero a Vitória de volta”, disse, emocionado, o pai.

O caso foi registrado na 24ª DP (Engenho de Dentro), mas será encaminhado à Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA). O Colégio Estadual Dom Hélder Câmara informou à família que só poderá passar informações através de ofícios solicitados pelas instituições e com autorização da Justiça. O caso está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar de Madureira e pelo Programa SOS Criança Desaparecida, da Fundação para Infância e Adolescência (FIA).

Informações – Quem tiver informações sobre o paradeiro da adolescente Vitória de Oliveira podem ser passadas ao Disque-Denúncia (2253-1177), à DDPA(2202-0338) ou ao SOS Criança Desaparecida (2286-8337/98596-5296).