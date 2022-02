Caroline da Cruz Azevedo, de 35 anos, desapareceu na tarde do último sábado, após sair de casa, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio - Arquivo Pessoal

Caroline da Cruz Azevedo, de 35 anos, desapareceu na tarde do último sábado, após sair de casa, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio Arquivo Pessoal

Publicado 01/02/2022 10:15

Familiares e amigos realizam buscas há 4 dias para encontrar o paradeiro da ex-funcionária do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Caroline da Cruz Azevedo, de 35 anos, que desapareceu após sair de casa, na tarde do último sábado, no bairro Praça Seca, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com familiares, Caroline ainda está sob forte pressão emocional após a morte da mãe, que, há cerca de 10 meses, foi vitimada pela Covid 19. Eles disseram ainda que, em virtude da perda inesperada, Caroline passou a fazer acompanhamento psicológico e usar remédios controlados.

Ainda conforme a família, Caroline teria se desligado do IBGE, na última sexta-feira, após findar o contrato temporário. As circunstâncias do sumiço estão sendo apuradas pela polícia. Ela saiu de casa usando calça jeans, blusa branca e mochila cinza. O aparelho celular foi desligado.

“Após perdemos a nossa mãe, a família ficou abalada. Isso trouxe uma instabilidade emocional à Caroline. Como estava em tratamento, nossa preocupação é saber o seu paradeiro o mais rápido possível. Ela estava morando com o nosso pai, que está sofrendo muito com a falta da filha. Quem puder ajudar, faça contato com as instituições”, disse o irmão, Anderson Azevedo, de 39 anos.

Investigações- O caso foi registrado na 28ª DP (Praça Seca) e será encaminhado à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que ficará responsável pelas investigações. Imagens de câmeras de comércios e residências estão sendo analisadas. Informações sobre o paradeiro de Caroline podem ser passadas ao Disque-Denúncia (2253-1177) ou à DDPA (2202-0338).