Jovem Larissa Evelin, de 19 anos, desapareceu, no último dia 14, após ir buscar um documento que havia esquecido em uma unidade da clínica de família, em Realengo, na Zona Oeste do Rio - Arquivo Pessoal

Jovem Larissa Evelin, de 19 anos, desapareceu, no último dia 14, após ir buscar um documento que havia esquecido em uma unidade da clínica de família, em Realengo, na Zona Oeste do Rio Arquivo Pessoal

Publicado 27/12/2021 16:29

Familiares realizam buscas para encontrar a estudante Larissa Evelin Gomes Sett, de 19 anos, que desapareceu, na tarde do último dia 14, após informar que iria à Clínica da Família Antônio Gonçalves da Silva, em Realengo, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com familiares, Larissa sofre transtornos psicológicos e teria ido sozinha à unidade de saúde para dar sequência ao tratamento. Após voltar à residência, a jovem percebeu que havia esquecido os documentos. Ela disse à mãe que retornaria à clínica, mas desapareceu.

Quando saiu de casa, Larissa vestia uma jardineira florida e chinelos. Ela estava sem aparelho celular. Segundo familiares, os documentos da jovem foram deixados, em uma padaria da região, por uma pessoa não identificada. O sumiço foi registrado na 33ª DP (Realengo).

“Não sabemos se ela retornou à clínica ou saiu para outro lugar. Apesar dos transtornos, a Larissa ainda estuda e me ajuda nas atividades doméstica. Estamos apreensivos, pois, são 13 dias sem informações”, disse a revendedora de roupas Andrea Gomes, de 47 anos, que, tem outros 3 filhos, e conta com apoio de amigos e familiares para colar cartazes com a fotografia da filha em postes e praças da região.

Clínica confirma atendimento à jovem

Após contato do DIA Online, a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde informou que a gerência da Clínica da Família Antônio Gonçalves da Silva confirmou que Larissa Evelin Gomes realizou consulta na unidade, no dia 14 de dezembro, retornando no mesmo dia relatando esquecimento do RG. Contudo, a enfermeira responsável pelo seu atendimento procurou o documento nas dependências da clínica, sem êxito. A jovem deixou a unidade sem informar seu destino. De acordo com a gerência da clínica, Larissa tinha nova consulta marcada para a data de hoje (27) e não compareceu. Segundo sua agente de saúde, era comum a paciente ir à unidade sozinha ou acompanhada da mãe.



Informações - Quem tiver informações sobre Larissa pode fazer contato com o Disque-Denúncia (2253-1177) ou a Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA) pelo telefone 2202-0338, ambos de forma anônima e com total garantia do sigilo.