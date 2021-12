Adolescentes Christian Flores,15, e Cristian Ramos, 17, estão desaparecidos há 6 dias, após saírem de motocicleta para fazerem uma entrega de lanches, em Queimados, na Baixada Fluminense - Arquivo Pessoal

Adolescentes Christian Flores,15, e Cristian Ramos, 17, estão desaparecidos há 6 dias, após saírem de motocicleta para fazerem uma entrega de lanches, em Queimados, na Baixada Fluminense Arquivo Pessoal

Publicado 19/12/2021 11:35

Há quase uma semana, familiares e amigos buscam informações sobre o paradeiro dos adolescentes Cristian Silva Ramos, 17, e do seu amigo, Christian de Oliveira Flores, de 15 anos. Moradores de Japeri, eles desapareceram após saírem de motocicleta para fazer uma entrega de lanches, em Queimados, na Baixada Fluminense.

De acordo com testemunhas, Cristian Ramos estaria pilotando a motocicleta, tendo o amigo Christian Flores, que carregava uma mochila de lanches, na garupa. A motocicleta, modelo Honda Fan mix, de 150 cilindradas, de cor preta, estava sem placa, e, também, ainda não foi encontrada.

Conforme familiares, os adolescentes disseram que iriam fazer uma entrega, mas, que, em pouco tempo, estariam de volta. Antes do sumiço, no entanto, um dos parentes teria feito contato telefônico e foi informado por Cristian Ramos sobre uma suposta abordagem policial, em Queimados. A partir deste último contato, segundo familiares, os telefones dos adolescentes teriam sido desligados.

A demora no retorno deixou as famílias apreensivas e, tão logo souberam do sumiço, iniciaram as buscas. Cristian Ramos usava bermuda jeans, camisa e chinelos da cor preta. Já o amigo, Christian Flores vestia bermuda jeans, camisa rosa e chinelos.



Buscas em hospitais e necrotérios

Segundo a mãe de Cristian Ramos, a comerciária Ana Paula dos Santos Ramos, de 32 anos, o filho trabalha como ajudante de mecânico e nunca ficou fora de casa sem avisar. Ele conheceu o amigo Christian Flores quando trabalharam em um lava-jato, em Japeri. Emocionada, a comerciária disse ter feito buscas em diversos lugares, entre eles, hospitais da região e dois institutos de medicina legais (IMLs).

“O Cristian é trabalhador e tem muitos amigos. É de poucas palavras. Nunca esteve envolvido com nada errado. Estava feliz com a namorada e sempre gostava de estar com a família. É angustiante ficar sem notícias. Já fizemos buscas em hospitais, unidades de pronto atendimento e dois necrotérios. Tenho esperança de encontrar meu filho vivo. Vamos continuar procurando pelos meninos”, disse a comerciária, que tem outras 3 filhas menores e registrou o desaparecimento na 55ª DP (Queimados).

Em depoimento, a mãe do Christian Flores disse que o filho estava trabalhando com entregas e fazia outros biscates pela cidade. Amparada por parentes, Maria José de Oliveira Fagundes, de 54 anos, registrou o sumiço do filho na 55ª DP (Japeri). “Christian faz uso de remédios controlados para tratar bipolaridade e é a primeira vez que desaparece. Não tenho forças para nada. Só penso em encontrar o meu filho”, disse, emocionada, a mãe do adolescente.

Investigações- Apesar de as famílias terem registrado as ocorrências em duas delegacias diferentes, o caso será encaminhado ao Setor de Descoberta de Paradeiros (SDP) da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que ouvirá novos depoimentos das famílias para dar sequência às investigações. O caso está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar e tendo apoio do Programa SOS Criança Desaparecida da Fundação para Infância e Adolescência (FIA), que faz o acolhimento psicossocial das famílias.



Informações sobre o paradeiros dos adolescentes podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177), ao Programa SOS Criança Desaparecida (2286-8337 ou 98596-5296) ou à DHBF, pelo telefone (21) 98596-7442 (whatsapp). Ressalta-se a importância da colaboração com informações e denúncias, garantindo o total anonimato e sigilo das informações.