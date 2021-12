Diagnosticado com autismo, o estudante carioca Rodrigo de Lima Abreu, de 19 anos, que estava sumido há cerca de 24 horas, foi localizado, na manhã desta segunda-feira, no Centro da cidade de São Paulo, por policiais militares da região - Arquivo Pessoal

Publicado 13/12/2021 15:10

Após quase 24 horas de intensas buscas, familiares e amigos do jovem Rodrigo de Lima Abreu, de 19 anos, receberam, com alívio, a noticia da localização do estudante, na manhã desta segunda-feira, na região central de São Paulo. Policiais militares encontraram o estudante, desorientado, na Avenida Paulista, e fizeram contato com a família.

Diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou autismo, Rodrigo estava desaparecido, desde a manhã do último domingo, quando saiu de casa, em Manguinhos, na Zona Norte do Rio, sem avisar à família ou deixar recado. Devido ao transtorno, Rodrigo nunca havia saído de casa sozinho, pois necessita de cuidados especiais e toma remédios controlados.

Recém-formado no ensino médio, Rodrigo saiu de casa levando uma mochila com roupas, o aparelho celular e uma quantidade de dinheiro. A família ainda não tem detalhes sobre as circunstâncias do sumiço, contudo, acredita que a fuga teria sido planejada. Eles não descartam a participação de outras pessoas no caso, que podem ter aliciado o estudante. O caso será apurado pela polícia.

Taxista reconheceu estudante após repercussão na mídia

Ao ver a repercussão do caso na mídia, um taxista carioca informou à família que teria transportado Rodrigo até a Rodoviária Novo Rio, na manhã do domingo. A informação, segundo familiares, confirmou a hipótese de o estudante ter saído do Rio de Janeiro.

Rodrigo foi localizado por policiais miliares, na manhã desta segunda-feira, na região central da Capital paulista. Ele teria chegado a São Paulo na tarde de domingo. Conforme familiares, ele dormiu na rua, onde recebeu comida e ajuda de outras pessoas. Ao perceberem que o estudante estava desorientado, os PMs o encaminharam para uma cabine e fizeram contato com a família.

‘Aliviados e agradecidos’

Gratidão é a palavra mais usada pela auxiliar de serviços gerais Ana Nilda de Lima Abreu, de 40 anos. Após quase 24 horas de buscas e sem dormir, a mãe do estudante agradeceu a rede de pessoas que colaboraram nas buscas ao Rodrigo. “Não temos palavras para agradecer. Meu filho é especial em todos os sentidos. Ele nunca havia saído de casa sozinho e ficou à mercê de perigos nas ruas. Foi um milagre! Estamos aliviados e agradecidos a todos que ajudaram nas buscas. Ter um filho perdido de volta não tem preço, nem palavras para medir a felicidade. Obrigado ao DIA Online e todos que nos ajudaram”, disse, emocionada, a mãe do jovem, que pediu ajuda para o tratamento do filho.

O que é Transtorno do Espectro do Autismo (TEA)

Conhecido popularmente como autismo e tecnicamente chamado Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é uma condição de saúde caracterizada por prejuízos em três importantes áreas do desenvolvimento humano: habilidades sócioemocionais, atenção compartilhada e linguagem. Atualmente a ciência fala não só de um tipo de autismo, mas de muitos tipos diferentes, que se manifestam de uma maneira única em cada pessoa.

Para definir a grande abrangência do autismo, usa-se o termo “espectro”, pois há vários níveis de comprometimento — desde pessoas com outras doenças associadas (chamada de comorbidades), como deficiência intelectual, até pessoas que têm uma vida comum, independente, porém, algumas nem sabem que são autistas, pois jamais tiveram esse diagnóstico. (Fonte: site Tismoo.me)