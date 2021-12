Rodrigo Abreu, de 19 anos, desapareceu após sair de casa no início da manhã deste domingo, sem avisar à família. Ele usava calça vinho, portava mochila preta e aparelho celular - Arquivo Pessoal

Publicado 12/12/2021 19:00

Há cerca de 12 horas, familiares e amigos buscam pelo paradeiro do estudante Rodrigo de Lima Abreu, de 19 anos, que desapareceu, na manhã deste domingo, após sair casa, em Manguinhos, na Zona Norte do Rio. Ele vestia calça vinho, tênis preto, e portava mochila preta, além do aparelho celular, que teria sido desligado.

Diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Rodrigo nunca havia saído de casa sozinho, pois necessita de cuidados especiais e toma remédios controlados. Segundo a família, a saída do jovem não foi precedida por conflitos ou desavenças. Tampouco, foram observadas mudanças de comportamentos.

Contudo, conforme familiares, Rodrigo, devido ao transtorno, mantinha pouca relação social e gostava de ficar sozinho, em seu quarto, fazendo uso da internet e usando o celular. A hipótese de ter sido aliciado por estranhos, na web, não foi descartada pela família, que já comunicou o fato à polícia. Rodrigo acabou se formar no ensino médio, no Colégio Estadual Professor Horácio Macedo, em Maria da Graça. A direção e colegas da escola também ajudam nas buscas.

A possibilidade do aliciamento estaria ligada ao fato de o jovem ter planejado sair de casa sem avisar aos pais, que estavam dormindo e não perceberam a saída repentina do filho. Segundo familiares, no dia anterior, Rodrigo havia mencionado a distância de sua casa até o bairro Coelho Neto, também na Zona Norte, onde mora uma amiga da escola.

Familiares e amigos percorreram bairros e regiões vizinhos, mas ainda não tiveram informações do jovem. Além do mutirão na web, eles farão buscas em hospitais, unidades de pronto atendimentos e abrigos públicos. O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso).

'Ele nunca saiu sozinho!'

“Estamos apreensivos, pois ele nunca saiu sozinho. Ele pode estar em surto e ter sido aliciado por alguém na internet. Não sabemos quem estar do outro lado do computador e suas reais intenções. Portanto, fazemos um apelo: quem estiver com o Rodrigo, por favor, faça contato. A família está em desespero”, disse a mãe do jovem, a auxiliar de serviços gerais Ana Nilda de Lima Abreu, de 40 anos.

Informações sobre o paradeiro do jovem Rodrigo podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177) ou para o SOS Criança Desaparecida (21 2286-8337/98596-5296).

O que é Transtorno do Espectro do Autismo (TEA)

Conhecido popularmente como autismo e tecnicamente chamado Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é uma condição de saúde caracterizada por prejuízos em três importantes áreas do desenvolvimento humano: habilidades sociais, emocionais, atenção compartilhada e linguagem. Atualmente a ciência fala não só de um tipo de autismo, mas de muitos tipos diferentes, que se manifestam de uma maneira única em cada pessoa.

Para definir a grande abrangência do autismo, usa-se o termo “espectro”, pois há vários níveis de comprometimento — desde pessoas com outras doenças associadas (chamada de comorbidades), como deficiência intelectual, até pessoas que têm uma vida comum, independente, porém, algumas nem sabem que são autistas, pois jamais tiveram esse diagnóstico.