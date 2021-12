Aposentado mineiro Josercino Bento, de 77 anos, está desaparecido, desde a manhã do último dia 22, após desembarcar no Rio para fechar a compra de um imóvel - Arquivo Pessoal

Publicado 25/12/2021 15:30

Há 5 dias, familiares e amigos da cidade mineira de Governador Valadares realizam buscas para encontrar o paradeiro do aposentado Josercino Bento da Costa, de 77 anos, que desapareceu após, supostamente, desembarcar em um ônibus, na Rodoviária Novo Rio, no bairro Santo Cristo, na capital Fluminense.

De acordo com familiares, o idoso teria viajado ao Rio para negociar a compra de um imóvel, em Itaboraí, na Região Metropolitana. Ele saiu da cidade mineira na noite do dia 21. No entanto, conforme familiares, o último contato telefônico teria ocorrido, na manhã seguinte, dia 22, por volta das 8h30, logo após ele informar que desembarcou na rodoviária.

Familiares disseram que, antes do sumiço, o aposentado havia informado que fecharia a negociação do imóvel em um cartório, supostamente em Itaboraí, onde se encontraria com os dois proprietários e um advogado para assinar documentos e fazer a transferência de registro. Um motorista de aplicativo teria sido contatado para fazer o transporte. Segundo a família, Josercino já teria vindo ao Rio outras duas vezes, durante as negociações.

O aparelho celular do idoso está desligado. A demora no retorno e a falta de informações levaram familiares a registrarem ocorrência na delegacia de Governador Valadares, que já solicitou apoio à polícia carioca. Agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), na Capital do Rio, foram acionados. Eles já falaram com os familiares e dão apoio às investigações.

A polícia busca, agora, através de imagens de câmeras, confirmar o desembarque no Rio e identificar os envolvidos para elucidar o caso. Segundo familiares, Josercino faz uso de insulina e outros remédios controlados para diabetes. Nenhuma hipótese está sendo descartada, até mesmo a possibilidade de o aposentado ter sofrido um mal súbito durante os deslocamentos em viagens.

Informações sobre o paradeiro do aposentado Josercino Bento podem ser repassadas aos telefones da DDPA (2202-0338) ou do Disque-Denúncia pelo 2253-1177, na Capital e Região Metropolitana e nas demais regiões pelo 0300-253-1177 (elimina tarifas DDD). A delegacia de Governador Valadares (MG) pode ser acionada pelo (33) 3278 6000.