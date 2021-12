Estudante Fabrício Fernandes, de 17 anos, desapareceu há 1 semana, após sair de casa e embarcar em um ônibus, em Realengo, na Zona Oeste do Rio - Arquivo Pessoal

Estudante Fabrício Fernandes, de 17 anos, desapareceu há 1 semana, após sair de casa e embarcar em um ônibus, em Realengo, na Zona Oeste do Rio Arquivo Pessoal

Publicado 29/12/2021 12:55

Familiares e amigos realizam buscas para encontrar o paradeiro do estudante Fabrício Ferreira da Silva Fernandes, de 17 anos, que desapareceu, na manhã do último dia 21, após embarcar em um ônibus, próximo de casa, em Realengo, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a família, Fabrício saiu de casa sem o aparelho celular. Ele não carregava mochila com roupas, tampouco documentos. O estudante carregava o cartão escolar para acesso a ônibus, vestia camisa e bermuda da cor cinza, além calçar sandálias azuis com tiras pretas.

Fabrício teria sido visto, pela última vez, embarcando em um ônibus que faz a linha Bangu/ Cascadura. Segundo a família, a empresa que administra o cartão de transporte teria registrado o último acesso do estudante na manhã do dia 21, mesmo dia do desaparecimento.

Imagens de câmeras de comércios e coletivos da região estão sendo analisadas. Apreensivos, familiares informaram que Fabrício não demostrou mudança de comportamento ou passava por problemas de saúde. O estudante cursará o 3º ano do ensino médio na Escola Estadual Leopoldina da Silveira, em Bangu.

'Tenho fé que o encontraremos'

“O Fabrício nunca fugiu de casa ou ficou tanto tempo fora sem avisar à família. Ele é muito caseiro e tranquilo. Estamos há uma semana fazendo buscas em diversos locais e não tivemos nenhuma informação. Já entramos em contato com os amigos mais próximos e ninguém sabe do meu filho. Está sendo uma luta, mas tenho fé em Deus que o encontraremos”, disse a dona de casa Fabrícia Melo Ferreira, de 36 anos.

As circunstâncias do desaparecimento estão sendo investigadas por agentes da Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA), com apoio do Conselho Tutelar e do Programa SOS Crianças Desaparecidas da Fundação para Infância e Adolescência (FIA), que já disponibilizou acolhimento social à família do estudante.

Informações- As informações sobre o paradeiro do estudante Fabrício Fernandes podem ser repassadas, com total sigilo e de forma anônima, para os telefones do Disque-Denúncia (2253-1177) ou da DDPA (2202-0338).

Estado registrou mais de 3,6 mil desaparecimentos

De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), o Estado do Rio de Janeiro registrou 3.633 desaparecimentos no período de janeiro a novembro de 2021, apontando um aumento de 19, 4% em relação ao mesmo período do ano passado, que somou 3.042.

A Baixada Fluminense liderança o número de ocorrências com 1.130 casos, seguido das Zonas Norte e Oeste do Rio, com 887. A seguir, a Capital contabilizou 598 sumiços e as Regiões Metropolitana e dos Lagos, que somadas somam 479 desaparecimentos de pessoas. O Sul Fluminense, o Norte Fluminense e a Região Serrana, mantiveram as médias anteriores, tendo registrado, respectivamente, 213, 205 e 121 sumiços.