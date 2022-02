Atendente de livraria Roberta Lanusia, de 39 anos, desapareceu há cerca de 40 dias, em Nova Campinas, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense - Arquivo Pessoal

Publicado 10/02/2022 14:43

Familiares e amigos procuram pelo paradeiro da atendente de livraria Roberta Lanusia Santos Ribeiro, de 39 anos, que desapareceu, no início da manhã do último dia 3 de janeiro, em Nova Campinas, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com a família, o aparelho celular da atendente foi encontrado na residência, mas estaria sem o chip.

Antes do sumiço, uma mensagem enviada, simultaneamente, do celular de Roberta para a irmã e outras duas pessoas, teria sido o último contato registrado. No texto, segundo a família, enviado, por volta das 6h20, através de um aplicativo de mensagens, ‘ela dizia que ficaria uma semana fora (sic)’. Contudo, somente laudos de uma perícia técnica poderão constatar se foi a atendente ou terceiros se passando por ela que enviou a mensagem.

Casada há 22 anos e mãe de três filhos, a atendente trabalha em uma rede de livraria, no Centro. Segundo familiares, ela jamais ficou fora de casa sem avisar ou longe dos filhos, não passava por problemas de saúde, tampouco apresentou mudanças de comportamentos.

Investigações- As circunstâncias do desaparecimento estão sendo investigadas por agentes do Setor de Descobertas de Paradeiros (SDP) da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Eles já ouviram depoimentos de familiares e colegas de trabalho da atendente. A família aguarda a possibilidade da quebra dos sigilos telefônicos e bancários para ajudar nas investigações.

‘Minha irmã nunca abandonaria os filhos’

Angustiados, familiares e amigos realizam buscas em ruas, praças da região, hospitais, abrigos públicos, Institutos de Medicina Legais (IML) e organizam uma mobilização nas redes sociais. “Estamos confusos e angustiados com o sumiço da Roberta. Já pensei em várias coisas. O que me deixa mais intrigada é que minha irmã nunca abandonaria os filhos”, disse, emocionada, a fisioterapeuta Carla Rochele, de 36 anos.

Denúncias- Informações sobre o paradeiro da Roberta Lanusia podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177) ou à DHBF, que deixa à disposição da população o telefone (21) 98596-7442 (whatsapp) e ressalta a importância da colaboração com informações e denúncias, com garantia de total anonimato.

Baixada é a região com maior número de sumiços no Estado

De janeiro a dezembro de 2021, foram registrados 4.039 registros de desaparecimentos de pessoas em todo Estado do Rio de Janeiro, conforme dados do Instituto de Segurança Pública (ISP). Baixada Fluminense lidera em número de casos no estado, com 1.253 ocorrências, seguido da Zona Oeste e Norte do Rio, que juntas somam 977. Logo atrás, a Capital teve 680 registros. Região Metropolitana e dos Lagos registraram, no mesmo período, 528 sumiços. O Sul Fluminense e o Norte Fluminense somaram, respectivamente, 239 e 230 sumiços. Com menor número de ocorrências, a Região Serrana apontou 132 casos.