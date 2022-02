Rede municipal do Rio convoca agentes educadores - Fabio Costa/ Agência O Dia

Rio - Um grupo de 750 agentes educadores está sendo convocado nesta terça-feira (22) pela Secretaria Municipal de Educação do Rio. Esses novos profissionais chegam para somar à rede de ensino, que retomou recentemente o ano letivo em modo presencial. Peças fundamentais no acolhimento de alunos de todas as séries, eles auxiliam na organização do ambiente escolar e acompanham atividades livres e extracurriculares, sempre com foco no bem-estar, na saúde, na educação, na cultura e na recreação dos estudantes.



Os agentes educadores têm outra função essencial dentro das instituições de ensino. Eles zelam pelo bom funcionamento de equipamentos, instrumentos e bens patrimoniais.



Os agentes convocados nesta terça terão que apresentar a documentação necessária à Prefeitura do Rio. A data ainda será publicada pela secretaria. Antes de assumir as funções como servidor público, o profissional terá que passar por outros processos, como perícia médica. Todas as 11 Coordenadorias Regionais do município serão contempladas com o reforço desses trabalhadores em suas equipes.

Prefeitura de Japeri vai convocar 117 aprovados em concurso público de 2016



A Prefeitura de Japeri anunciou que vai convocar, imediatamente, 117 profissionais da educação aprovados no concurso público de 2016, para os cargos de auxiliar de serviços gerais, merendeira, agente administrativo, inspetor de alunos, secretário escolar, agente educador e vigia. A convocação é graças a um acordo solicitado pela prefeita, Drª Fernanda Ontiveros, e firmado nesta segunda-feira (21) durante audiência com o juiz da Comarca de Japeri.



A decisão já foi homologada e a convocação está disponível no Diário Oficial do município desta segunda-feira (21).



A prefeita de Japeri ressaltou a importância do trabalho integrado entre a Procuradoria-Geral e a Secretaria Municipal de Educação, que uniram seus esforços para solucionar a pendência na justiça.



"Esse é um concurso de 2016 e o processo judicial antecede o início do nosso governo. Desde que assumimos a gestão da cidade, buscamos junto à Comarca de Japeri solucionar essa questão. Após muito estudo e diálogo com o juiz responsável pela causa conseguimos entrar em um acordo e, assim, convocar 117 profissionais da educação. Esse reforço é importante para o desenvolvimento de nossas crianças e jovens”, disse a médica.



Quem também comemorou o acordo foi a secretária municipal de Educação, Professora Caroline Ontiveros. "A chegada desses novos profissionais vai contribuir muito para o avanço da nossa cidade. Queremos uma educação pública de qualidade e para todos. Esses são princípios que norteiam nosso trabalho à frente da Semed", frisou.



Confira o número de convocados por cargo:



20 – Auxiliares de Serviços Gerais



28 – Merendeiras



15 – Agentes Administrativos



17 – Inspetores de Alunos



12 – Secretários Escolares



5 – Agentes Educadores



20 - Vigias