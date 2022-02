Operação Polícia Militar no Parque Alegria, no Caju, Zona Norte do Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 22/02/2022 08:19 | Atualizado 22/02/2022 11:18

Rio - Policiais Militares do 4°BPM (São Cristóvão) realizam uma operação nas comunidades do Complexo do Caju, na Zona Portuária da cidade, na manhã desta terça-feira (22). A ação conta com o apoio dos batalhões subordinados ao 1° CPA sendo eles do 2ºBPM (Botafogo), 3ºBPM (Méier), 5ºBPM (Praça da Harmonia), 6º BPM (Tijuca), o 16º BPM (Olaria), o 17º BPM (Ilha do Governador), o 22º BPM (Penha) e o 23º BPM (Leblon).

A Polícia Militar informou que a ação tem como objetivo a busca e captura de criminosos, apreensão de materiais ilícitos e estabilização da região. Até o momento, rádios comunicadores, drogas, munições, duas granadas e um fuzil foram apreendidos.