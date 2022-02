A Firjar Regional Serrana vai inaugurar um posto para assessorar pequenos e micro empresários vitimados pelo temporal em Petrópolis - AFP

Publicado 22/02/2022 07:30

Rio - A cidade de Petrópolis, a Região Serrana do Rio, tem previsão de sol com algumas nuvens e chuva isolada durante o dia e à noite desta terça-feira. De acordo com informações do Climatempo, a probabilidade de chover 35mm fica em torno de 90% e a temperatura varia de 19°C a 27°C.

Na quarta e na quinta, há previsão de sol e aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite.

No fim da tarde desta segunda, a Defesa Civil acionou as sirenes de 15 pontos da cidade de Petrópolis , após as chuvas voltarem a se intensificar. Com isso, os trabalhos do Corpo de Bombeiros e dos agentes socorristas também precisou ser paralisado nesses locais. Até o momento, mais de 180 pessoas morreram em decorrência das chuvas e mais de 80 seguem desaparecidas desde a última terça-feira.Segundo o órgão municipal, o alerta foi feito nas localidades do Alto da Serra (Ferroviários), Itaipava (Buraco do Sapo, Gentio), Vila Felipe (Chácara Flora), Independência (Rua O e Taquara), Quitandinha (R. Ceará, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Duques e Amazonas), Dr. Thouzet, João Xavier, São Sebastião (Vital Brazil, Adão Brand).