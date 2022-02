Policiais militares interditam totalmente a Estrada Grajaú-Jacarepaguá - REPRODUÇÃO TWITTER/CENTRO DE OPERAÇÕES RIO

Publicado 22/02/2022 06:51 | Atualizado 22/02/2022 10:49

Rio - Uma tentativa de assalto a um policial militar fechou totalmente a Estrada Grajaú-Jacarepaguá por alguns minutos na manhã desta terça-feira (22). Pelo menos menos quatro viaturas foram deslocadas para o km 6, na altura do Hospital Federal Cardoso Fontes e da antiga Cabana da Serra.

Segundo a PM, um agente trafegava sentido Zona Oeste quando sofreu uma tentativa de assalto. Os criminosos armados fecharam as duas vias, mas o policial reagiu e houve troca de tiros. Dois assaltantes foram baleados, e os outros fugiram para a área de mata da estrada. Às 6h20, a via foi fechada totalmente em ambos os sentidos para tentar capturá-lo. A via foi totalmente liberada cerca de 20 minutos depois.

O PM vítima da tentativa de assalto não ficou ferido. Não há informações sobre os assaltantes baleados. Equipes do 18°BPM (Jacarepaguá) e UPP Salgueiro reforçam o policiamento na área.