Policial na ladeira de acesso ao Morro da Providência durante operação. Foto de 12/02/2022 - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 22/02/2022 06:24

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação no Morro da Providência, no Centro do Rio, na manhã desta terça-feira (22). A ação é comandada pela CPP (Coordenadoria de Polícia Pacificadora) e tem participação de policiais da UPP da Providência (Unidade de Polícia Pacificadora).

Até o momento, não há informações sobre prisões, ou apreensões. Também não há relato de tiroteio no início desta manhã.

