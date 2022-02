Trem da SuperVia - Henrique Freire/SuperVia

Trem da SuperViaHenrique Freire/SuperVia

Publicado 22/02/2022 06:39 | Atualizado 22/02/2022 10:45

Rio - Os trens dos ramais de Japeri e Saracuruna circularam com atrasos na manhã desta terça-feira (22) por conta de furto de cabos. Segundo a SuperVia, a operação foi normalizada às 9h41.

No ramal Saracuruna, a ocorrência de sinalização ocorreu na estação de Triagem, e os trens do ramal Saracuruna operaram com intervalos ampliados no trecho Central-Gramacho. Já no ramal Japeri o furto de cabos causou atrasos em todas as estações.