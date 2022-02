Bombeiros levaram o animal para seu habitat natural - Reprodução / Redes sociais

Bombeiros levaram o animal para seu habitat naturalReprodução / Redes sociais

Publicado 17/02/2022 16:21

Rio - Um jacaré foi encontrado na manhã desta quarta-feira (16) aproveitando as areias da Praia do Recreio. O momento relaxante durou pouco, os bombeiros foram acionados por volta das 11h para retirá-lo do local.

Não houve registro de feridos e o animal foi levado para seu habitat natural, que fica próximo à praia.