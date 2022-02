Receita Federal doa 12 toneladas de roupas para a Prefeitura de Petrópolis - Divulgação

Receita Federal doa 12 toneladas de roupas para a Prefeitura de PetrópolisDivulgação

Publicado 17/02/2022 15:49

Rio - Um caminhão com 12 toneladas de roupas saiu, na noite de quarta-feira (16), da Alfândega da Receita Federal (RF) no Porto de Itaguaí. A doação é a primeira para a Prefeitura de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, que está em estado de calamidade pública após o temporal da última terça-feira (15).



Segundo a RF, nos próximos dias, novas doações serão realizadas pela Superintendência da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES). "Ressalta-se que os trâmites que envolvem as destinações de mercadorias apreendidas foram acelerados por causa da situação de emergência", diz a nota.



As peças de vestuário foram apreendidas durante atividades de vigilância e repressão ao contrabando e descaminho e, agora, serão entregues à população mais atingida pela forte chuva.



Vale destacar que a Agência da Receita Federal em Petrópolis está temporariamente fechada, mas os cidadãos serão informados assim que o atendimento for reestabelecido.