Estrada da Covanca, onde a menina foi atropelada - Reprodução / Google Street View

Publicado 17/02/2022 14:39 | Atualizado 17/02/2022 14:51

Rio - Uma criança de 2 anos, que não teve a identidade revelada, morreu ao ser atropelada por um ônibus, na Estrada da Covanca, no Tanque, Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência por volta de 17h45, mas a menina já foi encontrada sem vida.



Segundo informações da 41ªDP (Tanque), que investiga o caso, a mãe carregava a criança que estava na cadeirinha da bicicleta pela Avenida Geremário Dantas. Ao chegar na esquina da estrada da Covanca, a mãe perdeu o equilíbrio e caiu. A criança, no entanto, foi lançada na estrada e o ônibus a atingiu.

A PM informou que agentes do 18ºBPM (Jacarepaguá) foram acionados para o local. Chegando lá, os policiais encontraram uma equipe do Corpo de Bombeiros e a vítima já em óbito. A área foi isolada para perícia. O motorista do ônibus e os pais da criança já foram ouvidos. Ainda de acordo com a 41ªDP, imagens das câmeras de monitoramento do coletivo foram solicitadas à empresa de ônibus.

Ainda não há informações sobre o horário do enterro da menina.